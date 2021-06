Gresini Racing officialise son accord avec Ducati en MotoGP

Gresini Racing a officialisé ce jeudi son partenariat avec Ducati pour engager deux Desmosedici en MotoGP à partir de 2022. Celles-ci seront confiées à Enea Bastianini et Fabio Di Giannantonio, "deux pilotes jeunes, mais historiquement liés à Fausto et à Gresini Racing" comme le précise la formation de Faenza.

L'équipe italienne, fondée en 1997, a remporté trois titres mondiaux en 250cc (en 2001 avec Daijiro Kato), Moto2 (2010, Toni Elías) et Moto3 (2018, Jorge Martín). Après un long partenariat avec Honda dans la catégorie reine, avec à la clé des victoires et des luttes pour le titre, elle s'est associée à Aprilia en 2015 pour un partenariat inhabituel, soutenant pleinement l'engagement officiel du constructeur. La fin de ce cycle a été annoncé en décembre dernier, Gresini affirmant alors son retour à un statut de team indépendant à partir de 2022.

Malgré le décès de son fondateur Fausto Gresini au mois de février, ces projets ont été repris par la nouvelle direction, emmenée par sa veuve Nadia Padovani, et les négociations menées à leur terme afin de sceller ce nouvel accord avec Ducati. Ce partenariat, évoqué dès la fin de la saison dernière, est annoncé pour deux ans, tandis que l'équipe s'est elle engagée avec la Dorna pour les cinq prochaines saisons.

"C'est un moment très émouvant pour chacun de nous", déclare Nadia Padovani. "Ces derniers mois, notre implication s'est mêlée à une forte motivation émotionnelle, avec pour objectif de définir l'avenir de Gresini Racing. Pouvoir l'annoncer nous emplit de fierté et de satisfaction. C'est un projet né sous le signe de la continuité et qui se fonde sur les valeurs avec lesquelles Fausto a construit cette magnifique institution."

Les partenariats désormais officialisés avec Pramac Racing et Gresini Racing, et celui très probable avec VR46 dont l'annonce devrait être faite dans les prochains jours feront revenir Ducati à l'engagement de huit motos sur le plateau MotoGP, comme ce fut déjà le cas entre 2016 et 2018. Le championnat passera lui de 22 à 24 machines avec ce dédoublement de ce qui est aujourd'hui une équipe unique entre Aprilia et Gresini.

"C'est un plaisir de continuer à travailler avec Gresini Racing en tant qu'équipe indépendante", commente Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports. "Je sais à quel point Fausto tenait à ce projet et je suis certain qu'il en serait très fier. J'ai pu parler avec Nadia ces dernières semaines et je revois chez elle, ainsi que chez ses fils et au sein de toute l'équipe, la détermination et la grande passion pour ce sport qui le caractérisaient tellement. Nous sommes très heureux que Gresini Racing reste avec nous dans la catégorie reine pour au moins cinq saisons de plus."

"Nous sommes vraiment heureux d'avoir scellé cet accord avec Gresini Racing pour les deux prochaines saisons du MotoGP", ajoute Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse. "Vers la fin de l'année dernière, nous avions déjà esquissé avec Fausto les bases d'un possible accord et nous voulons remercier de tout cœur sa famille pour avoir souhaité mener à bien ce projet avec nous. Depuis de nombreuses années désormais, Gresini Racing est un acteur important du MotoGP et nous sommes convaincus que notre partenariat, qui pourra compter sur deux pilotes comme Enea et Fabio dont le talent ne fait aucun doute, pourra apporter beaucoup de satisfaction à toutes les parties impliquées."

Un line-up jeune et 100% italien

L'équipe basée à Faenza précise en effet par la même occasion le nom de ses pilotes, tous deux déjà connus par la formation. Comme pressenti, Fabio Di Giannantonio est de l'aventure, lui qui disposait déjà d'un contrat pour 2022 avec Gresini. Il est actuellement engagé en Moto2, où il a remporté sa première victoire lors du Grand Prix d'Espagne début mai et occupe la cinquième place du championnat. Vice-Champion du monde Moto3 en 2018, déjà avec le team italien, il s'était incliné cette année-là face à son coéquipier Jorge Martín.

Le second pilote confirmé est Enea Bastianini, Champion du monde Moto2 l'an passé et actuellement aligné par le team Avintia dans la catégorie reine. Lui aussi a déjà couru pour le team Gresini, avec lequel il fut troisième puis deuxième du championnat Moto3 en 2015 et 2016.

À ce jour, six places restent officiellement à pourvoir sur l'échiquier MotoGP pour la saison prochaine.

Le plateau MotoGP 2022