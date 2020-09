La grille de départ du Grand Prix MotoGP de Catalogne

La longue ligne droite du circuit de Barcelone n'a finalement pas vraiment causé de tort aux Yamaha et la première ligne monopolisée à 100% par la marque aux trois diapasons en est la preuve flagrante. Franco Morbidelli s'est ainsi adjugé une première pole position en carrière dans la catégorie reine, poursuivant dans sa très bonne dynamique de la fin de l'été.

L'Italien retrouvera à ses côtés Fabio Quartararo, qui a échoué à deux dixièmes de son équipier sur la piste qui l'avait vu remporter sa seule victoire en Championnat du monde (en Moto2, en 2018) avant bien évidemment ses deux succès de Jerez en juillet dernier. Valentino Rossi, qui sera l'année prochaine pensionnaire de l'équipe Petronas, avec Morbidelli, s'est classé au troisième rang.

Jack Miller est le seul pilote à perturber l'hégémonie Yamaha en s'intercalant entre Rossi et le second pilote de l'équipe officielle et vainqueur du GP d'Émilie-Romagne, Maverick Viñales. En forme depuis le début du week-end, Johann Zarco a confirmé en se positionnant au sixième rang.

Beaucoup de pilotes de pointe sont restés coincés en Q1, à commencer par le leader du championnat lui-même. Andrea Dovizioso est en effet classé à une bien lointaine 17e place, non loin de son pire résultat de Brno dans l'exercice. Il aura cependant le maigre réconfort de voir qu'Alex Rins ou encore Pecco Bagnaia, auteur d'une démonstration avant de chuter la semaine passée à Misano au guidon de la Ducati, ne sont pas beaucoup mieux lotis.

Le départ du Grand Prix sera donné ce dimanche à 14h00.