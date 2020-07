C'était un 10 juillet : Hayden secoue Laguna avec sa 1ère victoire

Quand le circuit californien de Laguna Seca a réintégré le calendrier mondial, en 2005, 11 ans avaient passé depuis la dernière édition du Grand Prix des États-Unis, suffisamment pour que la plupart des pilotes n'y aient jamais posé leurs roues.

Piste hautement crainte pour le souvenir impressionnant qu'elle avait laissé dans les mémoires en Championnat du monde, elle suscitait autant d'appréhension que d'excitation, nouveau défi que certains rêvaient déjà d'accrocher à un palmarès forgé aux quatre coins du monde. Mais quatre Américains étaient engagés en MotoGP à l'époque, et eux savaient qu'ils avaient potentiellement une carte à jouer. Car Laguna ne se dompte pas si aisément, qu'il s'agisse de son illustre S en devers du Corkscrew ou de sa ligne droite pas si droite, en plus d'être bombée, et qui mène vers le verdict intraitable qu'est l'Andretti Hairpin.

En arrivant sur place, cette année-là, les Américains jubilent, mais il en est un qui laisse vite les promesses en l'air de côté pour rentrer dans le concret. À la fin de la première journée, Nicky Hayden a plus de deux dixièmes d'avance sur tout le monde. Arrivé deux ans plus tôt en MotoGP, le Kentucky Kid a tout gagné dans le championnat américain, où il a multiplié les records de précocité. Les souvenirs sont encore bien vifs et, au guidon de la Honda RC211V, il retrouve immédiatement ses automatismes.

Au début, Troy Bayliss − qui courait sur place peu de temps auparavant en World Superbike − s'accroche, mais pendant les qualifications l'Australien laisse filer le #69 : celui-ci atomise la concurrence avec le seul tour en 1'22 bouclé de tout le week-end sur la piste de 3,610 km. Qualifié deuxième, Valentino Rossi concède trois dixièmes et demi… un gouffre. Le lendemain, Hayden prend place sur le premier emplacement de la grille de départ pour la première fois depuis qu'il a rejoint le MotoGP. Il n'a encore rien gagné, n'est monté que trois fois sur le podium, mais ce petit quelque chose en plus qu'il faut pour dompter Laguna Seca lui confère une aisance qui laisse la concurrence bouche-bée.

Lorsque le départ est donné, en ce 10 juillet, c'est un festival. Il bondit et prend la meilleure trajectoire dans les premières centaines de mètres pour entrer dans l'épingle avec, déjà, une avance nette. Rossi, derrière lui, a déjà une seconde de retard à la fin du premier tour et cet écart ne fera que grandir durant 32 tours.

Mal parti, Colin Edwards réussit dans un sursaut d'orgueil à inverser la tendance de sa propre course et à remonter dans la hiérarchie. S'il est un temps le plus rapide en piste, les trois secondes de retard qu'il affiche sur Hayden pèsent trop lourd pour être comblées. Surtout qu'Edwards doit attendre la mi-course pour se défaire de Rossi, qu'il passe admirablement dans le Corkscrew, faisant briller la livrée vintage des Yamaha officielles.

Devant, Hayden ne s'embarrasse pas du paraître et gère une avance qui ne descendra jamais sous les deux secondes avant le dernier tour. Devant 57'932 spectateurs aux anges, il avale la ligne d'arrivée dans la liesse et célèbre sa première victoire comme un accomplissement. Son père, l'inimitable Earl Hayden, se fait embarquer pour un tour d'honneur de folie à l'arrière de la RCV, dont il descendra la jambe brûlée !

Imbattable en ce 10 juillet 2005, Nicky Hayden s'imposera à nouveau l'année suivante, en route cette fois vers le titre.

