Hervé Poncharal déçu : "Nous aurions pu être très proches du podium"

"Ça n'était clairement pas notre week-end", regrettait Hervé Poncharal en quittant le circuit de Jerez, dimanche. Les courses MotoE puis Moto3 n'avaient déjà pas souri à l'équipe française qui y avait perdu trois pilotes sur quatre dans des chutes, mais il faut reconnaître que celle du MotoGP a porté le coup de grâce à une journée décidément bien noire.

S'il s'avouait stressé sur la grille de départ, le patron français faisait confiance à Miguel Oliveira, qui venait d'obtenir sa meilleure qualification, afin qu'il capitalise sur sa cinquième place. Le Portugais n'en a toutefois pas eu le temps.

"Le départ a été bon, mais malheureusement Brad Binder, qui a été poussé à élargir par un autre pilote, nous a mis dehors. On dit toujours qu'on ne peut pas gagner une course au premier virage, mais qu'on peut tout y perdre, et c'est ce qui s'est passé", résume le team manager.

Gêné par Danilo Petrucci dans le premier virage, Brad Binder a dit regretter amèrement d'avoir accroché son comparse, même si leurs versions des faits divergent. Le résultat, quoi qu'il en soit, est amer pour l'équipe.

"C'est vraiment dommage, parce que nous avons tous vraiment bien travaillé, et les quatre pilotes KTM ont travaillé ensemble, ceux de l'équipe factory et ceux de Tech3. Nous avons poussé fort pour KTM, afin de montrer à quel point nous avions progressé et c'était une formidable journée pour prouver que KTM est désormais en capacité de se battre pour le podium", explique Hervé Poncharal, convaincu qu'un superbe résultat était possible.

"Quand je vois le rythme de la course, je crois véritablement que nous aurions pu être très proches du podium et que le top 5 était possible. Mais avec des 'si', on fait beaucoup de choses. Le fait est que Miguel a été envoyé au tapis en moins de dix secondes et qu'il n'a rien pu y faire."

"Je suis déçu, pour Miguel qui a fait un excellent travail, pour son team qui a également fait un excellent travail, et pour KTM qui travaille incroyablement bien. J'ai plus que hâte que nous donnions la preuve des progrès que nous accomplissons. Nous n'avons pas pu le montrer cette fois : samedi oui, mais pas dimanche."

Après la sortie d'Oliveira dans le premier virage de la course, Tech3 allait connaître un autre revers, avec la chute d'Iker Lecuona dans le sixième tour. Le jeune pilote espagnol évoluait alors dans les points et, alors qu'il expliquait avoir réussi à éviter deux à trois chutes par tour, il a fini par se faire piéger.

"Je n'ai pas les mots", pestait Hervé Poncharal à chaud, déplorant la troisième chute de son pilote en trois jours. "J'ai eu une conversation avec Iker [samedi] soir, où je crois avoir été assez clair, et [pourtant] il est tombé à nouveau au bout de quelques tours. Sur la grille, je lui ai dit 'vas-y doucement, garde ton calme et essaye de voir l'arrivée'. Il est rookie, il faut qu'il apprenne, mais on n'apprend pas en tombant et en ne finissant pas les courses. Je suis très déçu."

"Cela fait zéro point pour l'équipe au championnat. C'était un excellent week-end en termes de performances pour KTM, mais sans les résultats. Nous savons que cela fait partie de la compétition, mais nous espérons simplement que ce sera plus simple à l'avenir. Parfois, il faut juste un peu plus de chance."