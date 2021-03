Poncharal : le rythme actuel des Tech3 "ne suffira pas pour le top 5"

À l'heure de conclure les essais de pré-saison, en fin de semaine dernière, Hervé Poncharal s'est dit conscient que le niveau affiché par ses machines durant ces cinq jours à Losail ne suffira pas à viser le top 5 en course, alors que le MotoGP disputera sur cette même piste les deux premiers Grands Prix de son championnat.

"C'était très intéressant d'enfin boucler des tours avec notre MotoGP, pour nos deux pilotes, mais peut-être plus encore pour Danilo [Petrucci] qui pilotait la KTM RC16 pour la première fois", observait le patron du team Tech3, qui accueille cette saison le seul nouveau pilote du quarté KTM. De l'autre côté du stand, Iker Lecuona reprenait le guidon pour la première fois en près de cinq mois, ayant dû manquer la fin de saison dernière à cause du COVID-19.

Si le pilote espagnol vise le top 10 pour la course, il ne s'en est pas approché pendant les tests, classé 23e à deux secondes du leader. Danilo Petrucci, quant à lui, l'a battu de trois dixièmes mais a dû se contenter d'une modeste 19e position au classement final. Les difficultés de KTM ont été généralisées, Miguel Oliveira et Brad Binder étant restés bloqués hors du top 15, sur une piste ne favorisant pas les points forts des RC16.

"Nous avons progressé chaque jour avec nos deux pilotes, mais clairement il reste du travail à faire, des avancées à accomplir. Nous devons clairement progresser", concède Hervé Poncharal. "Nous avons bien sûr déjà des idées quant à la manière de progresser, mais je pense que c'est le cas de tout le monde sur la grille, alors nous verrons. À l'heure actuelle, nous sommes à un peu plus de 1"5 des pilotes les plus rapides, ce qui est un écart assez important. Nous espérons qu'en termes de rythme nous verrons un écart moindre, mais il est assez clair que ça ne suffira pas pour se battre pour le top 5."

"La bonne chose que je peux souligner c'est que nous ne sommes pas loin de nos collègues de KTM. Cela démontre que Danilo a déjà assez bien compris la KTM et qu'Iker a bien progressé lui aussi. Bien sûr, ce n'est pas suffisant d'avoir les quatre KTM proches les unes des autres, mais nous sommes tous confrontés plus ou moins aux mêmes problèmes et nous serons plus forts quand les quatre pilotes auront trouvé des solutions."

Petrucci retient ses progrès au fil des jours

Sans avoir fait mystère de ses difficultés initiales, alors qu'il lui fallait découvrir le caractère de la KTM et l'adapter à sa grande taille, Danilo Petrucci a conclu la semaine d'essais en retenant une note encourageante, à savoir les progrès qui ont été les siens de jour en jour. "Mon retard sur la première KTM était d'une seconde au début, puis une seconde et demie, une demi-seconde et maintenant il est de presque deux dixièmes. Je suis en train de m'habituer à la moto", soulignait-il jeudi soir. "Mais un retard d'une seconde et demie sur le premier c'est trop", pestait-il malgré tout. "On a vu qu'en MotoGP, parfois, tout le monde se tient dans la même seconde et les dix premiers en une demi-seconde."

Tout en se familiarisant avec la moto au cours des 217 tours bouclés, Petrucci a expérimenté des solutions qui n'allaient pas nécessairement dans la bonne direction, un passage obligé pour mieux connaître la RC16. Jeudi soir, il estimait avoir quelque peu dévié de la voie à suivre.

"Pour essayer certaines pièces, on s'est un peu perdu, et on n'a pas obtenu d'amélioration de set-up, donc ce n'est pas une journée que je vois comme positive", regrettait-il. "Je la vois comme positive par rapport au fait que je me suis rapproché des autres KTM en termes de rythme et de vitesse sur un tour, mais le retard sur les premiers est trop grand, c'est clair. On pense toujours à vouloir faire mieux, à vouloir être le plus rapide possible, mais ensuite on se heurte à la réalité."

Manque de chance, la dernière journée allait ensuite être gâchée par les mauvaises conditions, privant le pilote italien d'un roulage précieux. "Au final, je suis dans les mêmes temps que les autres pilotes KTM et mon rythme n'est pas mauvais, mais c'est clairement loin des premières places où l'on veut être. J'ai vraiment hâte d'être à la première course parce que j'ai une idée claire de là où je veux aller avec les réglages et je veux essayer la moto avec un nouveau set-up", annonçait-il vendredi auprès du site officiel du MotoGP, déjà impatient de reprendre le travail lors de ses prochains tours de roue, qui correspondront aux essais libres du Grand Prix du Qatar.

En l'état, difficile pour le transfuge de Ducati de se prononcer sur l'objectif qu'il souhaitera atteindre. "Pour la course, à mon avis tout va changer parce que les conditions [seront différentes]. Les MotoGP ne rouleront pas toute la journée, on aura seulement une heure et demie par jour pour régler la moto, donc je veux d'abord bien comprendre comment fonctionne la moto, et après pour la course on verra."

Le fait est toutefois que ces deux premières manches à Losail pourraient être un mauvais moment à passer pour le nouveau venu, avant des destinations plus favorables, à commencer dès le troisième Grand Prix par Portimão. "Cette moto a une très bonne distribution de puissance et un très bon freinage, alors ça aidera sur les pistes où il faudra freiner fort et où il y a peu de grip. À mon avis, on peut être bons quand le pneu commence à se dégrader. Il est clair que tout cela c'est sur le papier, parce que je ne l'essaye que [à Losail] et c'est là que l'on fera les deux premières courses. C'est donc là qu'il faudra être compétitif. Il manque encore beaucoup, mais on s'en approche."

