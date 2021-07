Poncharal veut que Tech3 devienne un prétendant régulier au top 10

Vainqueur de ses deux premières courses en MotoGP la saison passée, le team Tech3 est rentré dans le rang dans les neuf premières manches du championnat 2021. Danilo Petrucci, arrivé dans l'équipe cette année, et Iker Lecuona n'ont décroché que trois top 10 à eux deux, profitant notamment de l'averse venue perturber le GP de France, mais l'équipe espère de meilleures performances dans la deuxième partie de la saison.

Hervé Poncharal, patron de la formation française, est encouragé par le bond en avant réalisé par l'équipe officielle KTM, grâce à un nouveau châssis introduit au GP d'Italie et dont Tech3 a bénéficié deux courses plus tard, en Allemagne. "La saison avance vite", a déclaré le Français au site officiel du MotoGP. "Je suis très fier de ce que KTM réussit en ce moment, même si le Qatar a été un peu dur pour nous."

"Clairement, avec ce qu'il se passe, surtout avec Miguel, qui a été deuxième au Mugello, vainqueur en Catalogne et encore deuxième au Sachsenring, on voit qu'on est sur la bonne voie côté matériel. Les efforts consentis par KTM dans son projet MotoGP sont incroyables et nous rendent très fiers et confiants pour l'avenir."

"On a reçu ce châssis que Miguel et Brad [Binder] avaient au Mugello, on l'a testé le lundi après le GP de Catalogne", a ajouté Poncharal. "Les deux pilotes, Danilo et Iker, l'ont apprécié, on l'a utilisé au Sachsenring et on a vu, surtout le vendredi, que Danilo était très rapide. C'est pour ça qu'on était déçus de ne pas voir l'arrivée au Sachsenring parce qu'on visait un top 10 et je pense que c'était possible."

Poncharal est donc confiant pour la suite de la saison et espère que ses pilotes se battront régulièrement pour les dix premières places, convaincu qu'il s'agit du véritable potentiel des RC16 de Bormes-les-Mimosas : "Comme je l'ai dit, on peut voir que les pilotes d'usine sont devant maintenant, qu'ils gagnent des courses, donc on doit vraiment être plus proches de Miguel et Brad."

"Danilo et Iker auront plus d'expérience et plus de connaissances de la moto, et notre objectif est d'être dans le top 10 à presque toutes les courses. C'est ce qu'on doit faire. Ce n'est pas facile d'entrer dans le top 10 au vu du niveau de compétitivité de la grille, mais c'est l'objectif. On doit le faire et il n'y a pas d'excuses parce que je pense que notre package devient vraiment compétitif maintenant."

Les pilotes KTM avaient en effet quelques excuses dans la première partie de la saison, notamment Danilo Petrucci, l'un des deux pilotes, avec Pol Espargaró, à avoir changé de moto durant l'hiver. L'Italien, pénalisé par sa grande taille sur une machine au format réduit, a commencé à trouver des solutions avant la pause estivale même si cela ne s'est pas encore concrétisé dans les résultats, notamment en raison d'une chute au Sachsenring, qui l'a mis en colère contre Iker Lecuona.

"Nous avons un nouveau pilote, Danilo Petrucci, arrivant d'un autre constructeur et il a dû prendre ses marques. Les essais hivernaux n'ont pas été suffisants pour qu'il soit prêt dans les premières courses, mais on voit que petit à petit, on se rapproche. Les derniers tests, le lundi après la course en Catalogne, étaient très intéressants. On a eu des nouveautés sur le châssis et sur le moteur, et clairement, je pense que le Sachsenring était notre meilleur Grand Prix, en termes de performances sur le sec."

"On était prêts à faire une bonne course, parce qu'on avait un bon rythme, mais malheureusement, après avoir pris un bon départ, Danilo a été mis hors course par un autre pilote et n'a pas pu montrer les progrès. Iker aurait pu faire une bonne course mais il se sentait mal en fin de course. Néanmoins, on perçoit qu'on est beaucoup plus proches de l'avant."