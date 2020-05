L'homologation des moteurs Aprilia et KTM est reportée

L'appel d'Aprilia a été entendu puisqu'un délai est accordé aux constructeurs bénéficiant des concessions réglementaires en MotoGP (la marque de Noale, donc, ainsi que KTM) avant l'homologation finale du moteur qu'ils utiliseront pour la saison 2020. Le constructeur italien en avait récemment appelé à une dérogation, afin d'avoir le temps de corriger les problèmes de fiabilité de son moteur avant que la saison débute.

On se souvient en effet que sa RS-GP complètement révolutionnée pour 2020 était sortie des ateliers juste à temps pour participer aux essais de février, cependant ces séances avaient révélé que le gain de performance s'accompagnait d’une fragilité du matériel. Dans des circonstances normales, Aprilia aurait pu poursuivre le développement de son moteur tout au long de la saison, seulement la crise qui a mis le championnat à l'arrêt début mars avait conduit les instances à mettre en place d'importantes limitations afin de réduire les coûts et aussi d'assurer l'équité entre les marques japonaises, dont les ateliers restaient ouverts, et celles qui en Europe ont dû fermer leurs portes pendant plusieurs semaines.

Il avait ainsi été demandé aux six constructeurs du MotoGP de transmettre les dessins techniques du moteur et du pack aéro des machines ayant été envoyées au Qatar pour y disputer le Grand Prix qui aurait dû se tenir début mars, et ces versions ont été homologuées puis gelées pour la saison 2020. Il avait également été décidé que ces moteurs resteraient inchangés pour débuter le championnat 2021, après quoi les constructeurs disposant des concessions pourraient reprendre leur développement, récupérant dès lors un avantage sur les autres marques, dont le matériel resterait gelé deux saisons entières.

La Commission Grand Prix a toutefois décidé lors de sa dernière réunion en date d'apporter un changement notable à cette mesure : pour les deux constructeurs bénéficiant des concessions réglementaires, la date limite d'homologation des spécifications moteur devant être utilisées pour 2020 et le début de la saison 2021 est en effet repoussée au 29 juin, soit un peu plus de deux semaines avant le début espéré du championnat. Bien que les deux marques aient déjà transmis leurs dessins lors de la première requête, elles ont désormais un mois et demi pour fournir au directeur technique un échantillon de leur moteur.

Impossible de gagner les concessions en 2020

Par ailleurs, un changement a également été décidé dans la manière de désigner les constructeurs bénéficiant ou pas des concessions réglementaires. Aujourd'hui, pour disposer des concessions accordées par le règlement, les constructeurs doivent marquer moins de six "points de concession" sur la base d'un barème qui compte trois points pour une victoire, deux pour une deuxième place et un pour une troisième place. Or, une saison courte faisait peser le risque d'une marque ne disposant pas des concessions (Honda, Yamaha, Ducati ou Suzuki) puisse les récupérer en 2021 en n'obtenant pas de résultats suffisants sur les courses qui pourront être disputées.

Il a donc été décidé qu'en 2020 les concessions ne pourront qu'être perdues et non gagnées. Cela signifie que le statut des quatre constructeurs de pointe ne changera pas entre les deux saisons, et seuls KTM et Aprilia peuvent "espérer" cumuler ces six points et quitter ce statut particulier qui leur est accordé à l'heure actuelle. Un statut qui, rappelons-le, permet une bien plus grande liberté notamment dans le nombre de tests privés et dans le développement et l'utilisation des moteurs. Il est enfin précisé que les "points de concession" acquis par ces deux constructeurs en 2020 auront une validité de deux ans.

