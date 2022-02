Honda : Deux ans de développement pour des changements en profondeur

L'équipe Repsol Honda a effectué sa présentation officielle pour la saison 2022, dévoilant une RC213V visuellement modifiée au niveau de l'aérodynamique, et techniquement révolutionnaire aux dires de l'ensemble du team. "Depuis que je suis chez Honda, je crois qu'il n’y avait jamais eu un changement aussi grand au niveau de la moto en général", a déclaré Marc Márquez.

Les propos du sextuple Champion du monde de MotoGP ont été immédiatement confirmés par Tetsuhiro Kuwata, le directeur du HRC, qui a tenu à mettre en avant les profonds changements opérés dans sa structure depuis deux ans : "Je pense que c'est le plus grand changement que nous ayons vu depuis la mise en place de la règlementation actuelle. Le concept de la moto 2022 est 'se transformer' pour améliorer la performance de toute la machine et c'est complètement différent des deux dernières années. Nous avons changé le moteur, le châssis et l'électronique avec ce concept. Nous l'appliquons déjà depuis l'année dernière et nous avons déjà vérifié la performance de notre nouvelle machine avec, nous pouvons confirmer qu'il fonctionne pour améliorer nos points faibles. Cette moto 2022 a d'autres évolutions [qui vont] dans le même sens."

Honda avait besoin de ce changement. Si le constructeur japonais a tout gagné depuis l'arrivée de Márquez en son sein en 2013, le fossé entre lui et ses coéquipiers n'a cessé de se creuser pour atteindre son paroxysme en 2019. À l'époque, Jorge Lorenzo, pourtant quintuple Champion du monde, n'était pas parvenu à dompter la RC213V et avait décidé de prendre sa retraite, tandis que les pilotes du team satellite LCR, Cal Crutchlow et Takaaki Nakagami, avaient terminé neuvième et 13e au classement général, bien loin du triomphe de Márquez et de son huitième titre mondial. Le HRC a alors entamé un profond changement dans son développement, aidé par l'arrivée de la pandémie.

"Il y a en réalité deux années de développement au niveau du concept et de la philosophie du moteur", a expliqué Takeo Yokoyama, le responsable technique du HRC. "La première phase a plus été de l'étude car en raison de la situation liée au COVID, le travail pratique de l'atelier a été restreint. Nous avons quand même été en mesure de démarrer certaines études que nous n’avons normalement pas trop le temps de faire. Cette fois, en raison des circonstances, nous avons eu beaucoup de temps pour approfondir. Nous avons décidé de changer plus que d'habitude mais je ne parle pas de la puissance, c'est plus au niveau des caractéristiques du moteur, la puissance qu'il délivre. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous devions en réalité faire plus de changements que ce que nous faisions d'ordinaire. Cela affecte aussi la façon dont le moteur est monté sur le châssis, et bien entendu la moto entière, dont son apparence."

Ce changement est venu s'ajouter à l'absence prolongée de Márquez, blessé tout au long de la saison 2020 et physiquement diminué en 2021. Sans son leader, Honda a alors amorcé un nouveau tournant en développant une machine convenant plus à ses autres pilotes. En ligne de mire : le manque d'adhérence arrière que seul l'Espagnol était parvenu à dompter.

Marc Márquez

Une seconde année de travail a été nécessaire pour proposer des réponses techniques, et le résultat affiché sur le carénage de la machine 2022 semble convenir à l'ensemble des pilotes. Dotée d’un aileron avant double, elle offre plus d’appui à l’accélération et plus de stabilité sur l’arrière, grâce également à un gain de puissance, un facteur très important aux yeux du second pilote officiel, Pol Espargaró : "Mon style de pilotage se base beaucoup sur l'adhérence arrière et la nouvelle moto aussi. C'est quelque chose que j'espérais."

Une avancée rendue possible par le long travail des ingénieurs, soutenu par les différents pilotes. "Les nouveaux concepts viennent des pilotes, ils savent comment les motos fonctionnent", a expliqué Alberto Puig, le team manager de Repsol Honda. "Tout le monde dans l'équipe a un feeling général sur les points faibles et les points forts de notre moto donc nous avons tous une idée claire de ce que nous devons améliorer et nous voulons croire que nous sommes sur la bonne voie."

"Depuis 2020, Michelin a introduit un nouveau type de pneu arrière et il nous a fallu vraiment du temps pour comprendre comment tirer le maximum de performance du grip", a ajouté Yokoyama. "À partir du concept de la moto 2022, nous avons décidé de nous focaliser sur la performance maximale du pneu arrière Michelin."

Le résultat semble être à la hauteur des attentes, en témoignent les déclarations des pilotes et leurs résultats lors du premier test de la saison, réalisé à Sepang le week-end dernier. Huitième temps pour Márquez malgré une forme physique pas encore revenue à 100%, et dixième temps pour Espargaró, qui s'est montré très satisfait : "Tous les pilotes se sont plaints [du manque de grip arrière] l'an dernier et honnêtement Honda a fait du très bon travail. Ils ont touché à ce qui nous posait le plus de problèmes et j'ai l'impression que la moto que nous avons est plus alignée sur les autres. Je pense vraiment que notre package de départ est excellent."

Même si Álex Márquez et Takaaki Nakagami, pilotes dans l’équipe LCR, terminent un peu plus loin, leur ressenti sur la nouvelle moto est le même. L'Espagnol estime que "la base est vraiment bonne en termes de réglages et de performance", quand le Japonais juge le potentiel "vraiment très bon".

Bien évidemment, des progrès restent à faire et la version définitive de la RC213V 2022 n’est pas encore là, mais l'objectif de renouer avec la victoire est, lui, bien présent. "La base de départ est très bonne et nous allons améliorer cette moto tout au long de l'année pour la rendre encore meilleure, et je pense que dès le Qatar nous serons prêts à nous battre pour d'excellents résultats, ce qui est notre objectif", a expliqué Espargaró.

"Nous avions déjà fait des progrès l'an dernier durant le test de Misano et nous les avons reconfirmés à Jerez lors du test hivernal en novembre", a ajouté Puig. "Maintenant nous devons voir si toutes nos pensées et toutes nos préparations fonctionnent de concert pour que nous arrivions enfin, non plus à une moto prototype, mais à la véritable moto pour cette saison."