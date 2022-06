Honda compte sur un retour de Márquez "avant la fin de la saison"

Deux semaines se sont écoulées depuis que Marc Márquez a été opéré du bras droit, afin de replacer son humérus droit dans le bon axe et de mettre fin aux douleurs et aux limitations physiques qui ont été les siennes depuis sa chute à Jerez il y a près de deux ans.

Après l'intervention pratiquée aux États-Unis, Márquez a pu retrouver son Espagne natale et a partagé de nombreuses photos sur les réseaux, où l'on peut apercevoir le pansement et l'attelle placés sur son bras. Selon Alberto Puig, la convalescence n'aurait pu mieux débuter.

"Il est très heureux, il se sent très bien", a déclaré le team manager de l'équipe Honda officielle à DAZN, diffuseur du championnat en Espagne. "Depuis son retour des États-Unis, il est dans une dynamique positive, il est très optimiste et positif."

"Petit à petit, il a commencé à bouger la main et à redevenir actif, il n'est pas alité", a détaillé Puig. "Maintenant il va avoir un premier examen avec son médecin et le reste de l'équipe médicale. Il se sent bien et vous savez comment c'est : si on ne sent rien et qu'on n'a pas de douleur, c'est très positif."

L'évolution est si bonne que Honda peut commencer à songer au retour de son pilote, même si l'équipe médicale qui entoure Márquez a préféré ne fixer aucune échéance, avec une réévaluation de sa condition physique toutes les deux semaines. Puig s'attend à ce que le processus de consolidation de l'os et de rééducation qui débute puisse se dérouler sans accroc.

"Après une opération, l'échéance est quand l'os est consolidé. Tout le monde sait combien de temps un os met à se consolider. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de complication, que tout se passe bien."

"Je ne sais pas [quand il pourra revenir] mais le médecin a déjà dit que quand l'os sera consolidé et que le scanner dira qu'il n'y a aucun problème, il pourra revenir", a ajouté Puig.

Le test de Misano, prévu les 6 et 7 septembre dans la foulée du Grand Prix de Saint-Marin, pourrait représenter une échéance idéale pour ce retour, puisque cela permettrait à Márquez de guider Honda dans le développement de sa machine pour la saison 2023 : "Pour lui, il sera très important qu'il revienne et teste la moto avant la fin de la saison. Nous avons un programme et des essais très importants pour le développement."

Avec Alba Meis