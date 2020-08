Honda confirme l'absence de Marc Márquez au GP d'Autriche

Depuis sa seconde opération pour une fracture du bras, rendue nécessaire par le fait que le plaque en titane placée pour consolider l'os a cédé, aucune date n'est officiellement annoncée pour le retour de Marc Márquez à la compétition, le mot d'ordre étant de ne rien précipiter.

Blessé lors du premier Grand Prix, le pilote espagnol a tenté un retour, finalement avorté, lors du second week-end de course puis il a dû déclarer forfait pour le troisième Grand Prix, à Brno. S'il semblait peu probable qu'il puisse retrouver la piste cette semaine pour le Grand Prix d'Autriche, c'est désormais confirmé : Honda a en effet annoncé que Stefan Bradl conserverait le rôle de remplaçant.

"Stefan sera encore avec nous cette semaine en Autriche", annonce Alberto Puig, team manager Repsol Honda, sans se prononcer pour le moment sur la seconde course prévue au Red Bull Ring la semaine prochaine.

Stefan Bradl, pilote d'essai du HRC, a été appelé en renfort pour assurer l'intérim à partir de la manche de Brno. L'équipe officielle Honda y a toutefois obtenu de très faibles résultats, d'abord en qualifiant ses deux machines dernières, alors que plus globalement aucune Honda ne figurait dans le top 10, puis en obtenant seulement le point de la 15e place en course avec Álex Márquez. Bradl, lui, a rallié l'arrivée 18e, tandis que les deux machines du team LCR ont fini huitième et 13e.

"Stefan a testé beaucoup de choses pendant le week-end. Il était très occupé. Il lui a été assez difficile de comprendre quel était le set-up parfait pour la course. Il a fait de son mieux, mais malheureusement il est sorti de la piste et a perdu beaucoup de temps, alors il n'a pas pu se battre pour un meilleur résultat", regrette Alberto Puig. "Avec Stefan, nous verrons dans les prochains jours si nous testons de nouvelles pièces ou quel type de week-end nous allons préparer d'un point de vue technique."

