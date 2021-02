Honda confirme son engagement en MotoGP jusqu'en 2026

Après KTM et Ducati, c'est au tour de Honda de confirmer son engagement en MotoGP pour le prochain cycle contractuel, couvrant cinq nouvelles saisons. Alors que les accords actuellement en vigueur avec Dorna Sports S.L., détenteur des droits commerciaux du MotoGP, arriveront à échéance fin 2021, les marques engagées dans la catégorie reine des Grands Prix moto confirment ainsi les unes après les autres la prolongation de leur programme jusqu'en 2026.

Arrivé en Grand Prix en 1954 par le biais de la catégorie 125cc, le constructeur japonais est présent au plus niveau du championnat depuis 1966, et sans interruption depuis 1982 avec le programme actuel du HRC. Il affiche le palmarès le plus riche avec 25 titres pilotes conquis au total dans la catégorie reine, dont 21 sur les 39 dernières années.

"Je suis très heureux que nous ayons renouvelé notre contrat pour courir en MotoGP de 2022 à 2026", déclare Noriaki Abe, directeur général des opérations moto chez Honda Motor Co., Ltd. "Honda participe au Championnat du monde des Grands Prix de la FIM depuis 1959 et a remporté son 800e Grand Prix l'année dernière [toutes catégories confondues, ndlr]. Honda voit les courses MotoGP comme essentielles pour nos activités en sports mécaniques."

"Le MotoGP représente le plus haut niveau de la compétition moto. Il nous permet de développer différentes technologies et, grâce à une concurrence acharnée, transmet des enseignements à nos ingénieurs et leur permet de développer leurs compétences. Grâce au fait que ces ingénieurs travaillent sur le développement des motos de série, Honda peut créer de meilleurs produits pour ses clients. Honda va continuer à transmettre des rêves et de la joie à ses clients dans le monde entier à travers ses activités en sports mécaniques, et notamment au MotoGP."

"Cette annonce importante apporte une grande fierté au MotoGP car Honda est l'un des premiers noms qui nous vient à l'esprit lorsque nous pensons aux courses moto", souligne Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports. "Le constructeur japonais a joué un rôle très important dans le passé, le présent et l'avenir du MotoGP, et ce renouvellement renforce encore plus l'implication qui existe entre les deux parties."

Actuellement présent dans la catégorie reine avec une équipe officielle et un team satellite (LCR), Honda est donc le troisième constructeur à officialiser son nouvel accord avec le championnat, dans l'attente de Suzuki, Yamaha et Aprilia. Dans un entretien avec le journal AS, Carmelo Ezpeleta indiquait jeudi que "les attentes sont bonnes avec toutes [les marques]" qui "renouvellent les unes après les autres" leurs accords jusqu'en 2026.

Du côté des équipes, le team Gresini a ouvert le bal des annonces en décembre dernier, en révélant reprendre son statut d'équipe indépendante après avoir soutenu le programme Aprilia dans un montage semi-officiel ces dernières années. Le team LCR a lui aussi renouvelé son contrat par la suite.

