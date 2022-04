Honda veut une "discussion approfondie" avec Michelin après Mandalika

Particulièrement en verve dans la première course de la saison au Qatar, le team Repsol Honda a pris une douche froide à Mandalika. En EL2, seule séance sur piste sèche avant les qualifications, Marc Márquez a chuté et Pol Espargaró a eu un problème sur son frein avant, autant de mésaventures qui les ont privés du top 10 et d'une entrée directe en Q2. Qualifiés en cinquième et sixième ligne, leur dimanche a été encore plus difficile. Un violent highside dans le warm-up a privé Márquez d'une course que son coéquipier n'a terminé qu'au 12e rang, après avoir été gêné par des problèmes de visibilité sous la pluie.

Le duo catalan aurait probablement également souffert sur piste sèche puisqu'ils étaient tous les deux à la peine avec le pneu arrière apporté par Michelin spécifiquement pour cette course, avec une carcasse plus rigide afin de mieux résister à la chaleur équatoriale de l'île de Lambok. Jamais Márquez et Espargaró n'ont réussi à exploiter cette gomme et le second a vu une injustice dans ce changement de pneu, puisqu'il avait été le plus rapide dans le test organisé au mois de février sur le même circuit.

Visiblement aussi remonté que son pilote, Alberto Puig attend des explications de la part de Michelin. "Sincèrement, les sensations n'étaient pas bonnes du tout", a déclaré le team manager de l'équipe officielle dans une interview pour le compte de son sponsor Repsol. "Premièrement, Marc a eu plusieurs chutes et n'a pas pu disputer la course."

"Ensuite, durant la pré-saison nous étions rapides et tout à coup, Michelin a changé son pneu et notre moto a aussi complètement changé. Nous ne comprenons toujours pas complètement ce qu'il s'est passé et nous avons besoin d'une discussion approfondie avec Michelin sur le sujet des pneus. Après être passés de très, très bonnes performances il y a un mois à la situation que nous avons connue ce week-end, nos pilotes ont eu beaucoup de mal à être constants et à trouver la confiance. Nous ne pouvons pas être satisfaits."

Pol Espargaró

La carcasse "normale" sera de retour dès la prochaine course à Termas de Río Hondo, ce qui devrait jouer en faveur des RC213V, mais Puig tient à faire le point avec Michelin : "Il n'y a jamais de norme dans la compétition et on ne peut jamais anticiper quoi que ce soit. Nous étions [à Mandalika] il y a quelques semaines, nous étions rapides et cette fois nous étions lents. Nous verrons. Nous avons besoin de comprendre ce qu'il s'est passé et d'une discussion approfondie avec eux. Les prochaines courses sont sur des circuits qui ont été bons pour Marc et Honda par le passé. Nous espérons que Marc ira mieux et que nous pourrons faire de notre mieux quand nous nous y rendrons."

Márquez ne devra en effet plus subir les effets de sa commotion cérébrale pour avoir le droit de rouler en Argentine dans une dizaine de jours et aux États-Unis le week-end suivant, sur un circuit où il est souvent dominateur. Avant même son forfait, le Catalan a souffert en Indonésie, aux chutes des EL2 et du warm-up s'ajoutant deux erreurs en EL3, et Puig veut maintenant que son pilote se concentre sur son état de santé.

"La prochaine étape sera sa convalescence. Son week-end a été très dur et sa chute du warm-up, la quatrième du week-end, était énorme. Maintenant nous voulons qu'il se repose. Nous pensons que nous avons pris la bonne décision [en déclarant forfait] au vu des circonstances de ses chutes."

Quant à Pol Espargaró, il n'était "clairement pas très rapide" en course selon Puig, mais il a été ralenti par les problèmes sur sa visière : "Je pense que nous allons vérifier la situation avec l'entreprise qui fait son casque. [...] D'après ce qu'il nous a dit après la course, il ne voyait rien à partir du premier tour. Avec autant d'eau et dans un groupe de cinq ou six pilotes, si on ne peut pas voir, on n'a aucune chance. Ce n'était pas un bon résultat pour lui."