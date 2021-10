Honda espère jouer le podium à Misano

Le GP des Amériques a vu Honda et Marc Márquez décrocher leur deuxième succès de la saison, sur une piste historiquement favorable à la machine japonaise et à son pilote star, comme au Sachsenring au mois de juin. Le seul autre podium conquis par Márquez depuis son retour l'a été sur le MotorLand Aragón, un circuit également dans le sens anti-horaire, où le pilote est moins handicapé par un bras droit toujours fragile.

Honda n'a décroché aucun autre podium cette saison et Alberto Puig espère que ses pilotes pourront en ramener un du GP d'Émilie-Romagne, qui marquera le retour du MotoGP à Misano cinq semaines après le GP de Saint-Marin. "Nous avons beaucoup de données issues de la course et du test organisé là-bas", rappelle le team manager de l'équipe Honda officielle dans une interview publiée par son sponsor Repsol. "Nous espérons être en mesure d'améliorer nos performances et de nous battre à nouveau pour le podium."

Honda devra progresser à Misano : lors de la précédente visite du MotoGP sur cette piste, Marc Márquez a pris la quatrième place, profitant de la lutte entre Jack Miller et Joan Mir pour gagner deux positions alors que le pilote Suzuki l'avait doublé à l'entame du dernier tour, mais l'Espagnol avait 5"456 de retard sur la troisième place d'Enea Bastianini sous le drapeau à damier. Pol Espargaró a de son côté pris la septième avec la seconde Honda officielle.

Le #44 a connu une course encore plus difficile à Austin, conclue à la dixième place, à plus de vingt secondes de Márquez. "La victoire est très positive pour notre équipe, pour les gens qui travaillent tous les week-ends en piste et ceux qui continuer à travailler chez eux ou à la base", souligne Puig, déçu des performances d'Espargaró au Texas : "Le point négatif est que malheureusement, Pol n'a pas pu décrocher le résultat que nous attendions tous."

Ce résultat est donc venu de Márquez, performant tout au long du week-end et impérial en course. Le sextuple Champion du MotoGP a pris la tête au départ et a creusé l'écart au moment où il le souhaitait, pour s'imposer devant les deux prétendants au titre 2021, Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia. Puig espérait un bon résultat au GP des Amériques et il a été impressionné par la performance de son pilote.

"On a eu un très bon test à Misano avant d'arriver au Texas et toute l'équipe et les deux pilotes sont arrivés avec une motivation supplémentaire. Le circuit est traditionnellement une 'piste Honda', on a souvent gagné depuis 2013 – ne laissant échapper la victoire qu'une fois quand Marc est tombé alors qu'il menait."

"C'est pour ça qu'on attendait un bon résultat dimanche, même si la situation n'a pas toujours été facile cette année. Finalement, le résultat a été incroyable, et ça vient avec une sensation supplémentaire parce que Marc a pu gagner à nouveau ici et décrocher sa deuxième victoire dans ce qui a été une saison très difficile pour lui."

"Sincèrement, si on prend tout le week-end dans son ensemble, on a eu des soucis, mais Marc a été en mesure de se contrôler et de bien gérer la moto", a ajouté l'ancien pilote. "Il savait exactement quoi faire avec les pneus et comment piloter. Nous sommes vraiment satisfaits de sa prestation."

