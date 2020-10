Honda et Repsol sur le point de prolonger leur partenariat

Malgré les rumeurs qui ont circulé ces derniers mois, Motorsport.com est en mesure d’annoncer que Repsol sera toujours le sponsor principal de l’équipe officielle Honda pour les deux prochaines saisons, jusqu’à la fin de l'année 2022. Le pétrolier espagnol n’a jamais douté de la prolongation de l’alliance, la plus longue et plus victorieuse du championnat – 15 titres remportés sur les 25 dernières saisons –, même si certains voyaient une alternative en Red Bull.

La boisson énergisante est le partenaire principal de KTM depuis l'arrivée de la marque autrichienne en MotoGP, en 2017, mais elle est également sponsor secondaire du HRC par le biais d'un accord entamé en 2015. De plus, Marc Márquez est l’un des principaux athlètes soutenus par Red Bull depuis de nombreuses années, ce qui nous fait penser que la somme à investir pour devenir le sponsor principal du HRC n'aurait pas de véritable justification pour la marque, dont l'image est déjà très présente dans la catégorie. Red Bull parraine aussi le team Tech3 et de nombreux pilotes du MotoGP, comme Andrea Dovizioso et Johann Zarco.

Le dernier renouvellement du contrat entre Repsol et Honda portait également sur deux saisons, jusqu’à la fin de la saison 2020, et il avait été annoncé en juillet 2018, tandis que l’accord pour 2016 avait été dévoilé au mois de décembre.

Cette fois, l’annonce interviendra plusieurs mois plus tard, même si ce délai est la conséquence d’une année marquée par les effets de la crise du coronavirus partout sur la planète. La pandémie mondiale de COVID-19 a poussé plusieurs multinationales à établir des priorités dans leurs opérations et à remettre en question leur implication en tant que sponsor. Dans le cas de Repsol, la somme du partenariat avec Honda en MotoGP – estimée entre 12 et 14 millions d’euros –, est considérablement inférieure à d’autres accords.