Honda a fait appel à Kalex pour développer un bras oscillant

Face à la forme actuelle de Ducati et Aprilia, les constructeurs japonais semblent quelque peu s'ouvrir à des idées extérieures, rompant ainsi avec une culture très ancrée dans le pays. Yamaha a ainsi fait appel à l'expertise de Luca Marmorini, ancien responsable des moteurs de Ferrari, et Fabio Quartararo sent que la marque adopte "un peu la mentalité européenne" pour essayer de corriger ses faiblesses. Honda semble suivre la même voie puisque le constructeur a sollicité l'expertise du constructeur allemand Kalex pour son bras oscillant.

Comme Quartararo chez Yamaha, Marc Márquez a encouragé Honda à tenter des choses et à revoir son approche. Il semble avoir été entendu puisque la semaine dernière, son retour en piste au test de Misano s'est accompagné du lancement d'un bras oscillant en aluminium fabriqué par Kalex, que l'Espagnol et le pilote d'essais de la marque, Stefan Bradl, ont évalué avec succès.

Depuis l'an passé, Honda a multiplié les essais de châssis et de bras oscillant, visiblement sans noter de différence notable. Ces échecs auraient poussé la marque à se tourner vers Kalex alors qu'elle coopère très rarement avec des constructeurs extérieurs pour la conception de pièces de cette importance. Kalex est connu pour son implication en Moto2 en tant que fabricant de châssis, mais le manufacturier fabrique également des pièces pour des constructeurs impliqués en WorldSBK, comme BMW.

Une évaluation prévue vendredi

Marc Márquez a évalué un prototype en vue de la saison 2023 à Misano

Marc Márquez fait son retour à la compétition ce week-end et pour le moment, ses motos sont équipées du bras oscillant classique, en carbone, mais la version en aluminum pourra être montée quand le pilote et ses ingénieurs le jugeront utile. Tout porte à croire que cela sera fait au cours de l'une des deux séances d'essais libres, vendredi.

Un changement de bras oscillant est une opération assez lourde nécessitant une vingtaine de minutes de travail, 15 minutes dans le meilleur des cas, et il est rare d'effectuer de telles évaluations dans le cadre d'un week-end de course mais Honda et Márquez souhaitent confirmer l'efficacité de cette pièce sur un deuxième circuit. Les équipes ont toute pris les données du test de Misano avec une certaine prudence, le circuit ayant offert un niveau d'adhérence très élevé en raison de la quantité de gomme déposée sur l'asphalte après un week-end entier de roulage.

Ces dernières semaines, Pol Espargaró, le second pilote de l'équipe officielle, a déploré l'absence d'évolutions sur la Honda mais l'arrivée de ce bras oscillant semble coïncider avec une nouvelle approche qui a nécessité un certain temps avant de se concrétiser en nouveautés à tester.