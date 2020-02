Officiel - Marc Márquez prolonge avec Honda

Six fois Champion du monde en sept saisons au sein de l'équipe officielle Honda, Marc Márquez prolongera l'aventure pour quatre années supplémentaires avec le HRC. Le constructeur japonais est en effet parvenu à un accord portant jusqu'à la fin de la saison 2024 avec l'octuple Champion du monde, qui aura alors disputé 12 saisons dans l'équipe.

Márquez, alors fraîchement couronné en Moto2, avait 20 ans lorsqu'il est arrivé en MotoGP avec Honda. Il a depuis renouvelé son contrat trois fois. C'est donc sa quatrième prolongation et il pourra disputer la saison 2020 de MotoGP avec la sérénité d'un avenir déjà scellé pour quatre années supplémentaires. Âgé de 27 ans, l'Espagnol n'a manqué qu'un seul titre mondial dans la catégorie reine, en 2015, et avait également été titré en 125cc en 2010, et en Moto2 en 2012.

"Je suis très fier d'annoncer mon renouvellement de contrat avec Honda Racing Corporation pour les quatre prochaines saisons", s'est félicité Márquez. "Honda m'a donné l'opportunité d'arriver en MotoGP avec une moto d'usine en 2013. Depuis la première année, nous avons connu le succès ensemble et je suis très heureux de continuer à faire partie de la famille Honda. Le HRC me donne la confiance me permettant de poursuivre ce partenariat afin d'atteindre nos objectifs communs et de continuer notre histoire couronnée de succès."

Le président de HRC, Yoshishige Nomura, explique que cette prolongation est le résultat de discussions entamées en cours de saison 2019 : "Nous sommes heureux d'annoncer qu'après la saison en cours, Marc restera dans la famille Honda pour quatre années supplémentaires. Nous avons commencé à discuter il y a plusieurs mois, car les deux parties voulaient rester ensemble et continuer à gagner. Marc a débuté sa carrière en catégorie reine en 2013 et avec lui, nous avons remporté six des sept derniers titres en MotoGP. C'est un champion unique qui mérite un contrat unique. J'ai une confiance totale en ce partenariat et je souhaite à tout le monde un succès continu."

Il cumule aujourd'hui 56 victoires avec Honda en MotoGP et il est déjà le troisième pilote ayant enregistré le plus de succès dans la discipline, derrière les 89 de Valentino Rossi et les 68 de Giacomo Agostini. Il est déjà détenteur du record du nombre de pole positions, puisqu'il en a signé 62 depuis 2013. Des chiffres qui vont encore progresser au fil des cinq prochaines saisons, durant lesquelles il fera inévitablement figure de favori.

Related video