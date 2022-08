Honda pas vraiment intéressé par un passage de Nakagami en WSBK

Takaaki Nakagami se sait particulièrement sur la sellette au sein du team LCR. Après cinq années passées sous le giron Honda avec de bons résultats mais sans jamais parvenir à monter sur le podium, le Japonais connaît une saison particulièrement compliquée et ses chances de rester en MotoGP semblent de plus en plus minces.

À la suite de la signature d’Álex Rins en lieu et place d’Álex Márquez, parti pour sa part chez Gresini, le nom du jeune Ai Ogura est évoqué depuis plusieurs semaines pour succéder à son compatriote chez LCR. Actuel deuxième du Championnat du monde Moto2 à seulement un point du leader, Ogura représente un vent de nouveauté qui, allié à sa nationalité japonaise, a tout pour plaire à Honda.

Nakagami reconnaissait avant la pause estivale ne pas avoir vraiment pu réfléchir à son avenir en raison de son enchaînement de chutes avec les conséquences qui ont suivi. Souffrant toujours de l'épaule droite au lendemain du Grand Prix des Pays-Bas, il avait annoncé sa volonté de profiter de l’été pour effectuer des examens plus approfondis et ainsi revenir au meilleur de sa forme à Silverstone, où il espère connaître la décision de Honda. "Évidemment, je veux savoir. Je ne peux pas attendre parce qu'en octobre ou après Motegi, c'est trop tard. Je pense que c'est mieux de savoir le plus vite possible", a-t-il déclaré.

S'il venait à perdre son guidon, Nakagami serait pressenti selon certaines voix pour devenir pilote d'essai pour le constructeur japonais, ou bien pour rester chez Honda mais en passant dans le Championnat du monde Superbike. Néanmoins les possibilités s'amenuisent puisque Leon Camier, team manager de l'équipe officielle en WSBK, a confirmé à Motorsport-Total.com que son nom n'était pas évoqué "pour le moment" pour faire partie du line-up de l'an prochain. "Il y aura bientôt une annonce pour les pilotes 2023", a-t-il assuré.

Iker Lecuona et Xavi Vierge, pilotes dans l'équipe Honda officielle en WSBK.

L'Anglais souhaite en effet conserver ses deux pilotes actuels, à savoir Iker Lecuona et Xavi Vierge qui, malgré leur jeune âge, sont parvenus à faire oublier Álvaro Bautista et Leon Haslam qu’ils remplacent, grâce à de très bons résultats.

"Dans l'ensemble, le style de pilotage d’Iker est vraiment impressionnant. Il a très rapidement trouvé son rythme. Son talent naturel est incroyable", s’est enthousiasmé Camier. "On peut avoir l'impression qu'il a éclipsé Xavi cette année mais ce n'est pas la réalité. Xavi a eu deux blessures. À Misano, il s'est cassé le poignet. Il a eu six fractures. Lors de la course Superpole à Misano, il a incroyablement bien performé. Et avant le début de la saison, il s'est cassé deux côtes. […] Quand il a un week-end normal, sans incident, il est très rapide aussi."

Face à la compétitivité de Lecuona et Vierge, l'arrivée de Nakagami semble de fait peu probable. Reste alors au Japonais à espérer être performant lors des prochaines courses pour sauver son guidon.