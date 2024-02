Honda vise des podiums à mi-saison avec une moto "plus moderne"

L'année 2024 sera celle du renouveau pour Honda. Désormais privé de Marc Márquez, le constructeur a perdu le soutien de Red Bull et a vu Repsol réduire son investissement, ce qui a mené aux nouvelles couleurs dévoilées ce mardi, marquant le plus gros changement visuel depuis 30 ans. Mais le départ de Márquez était la conséquence de plusieurs années d'errance sur le plan technique, auxquelles Honda souhaite mettre fin avec une machine revue de fond en comble.

Lire aussi : MotoGP Honda dévoile ses nouvelles couleurs pour la saison 2024

Les progrès sont déjà visibles et la marque aura l'opportunité de continuer à améliorer sa moto grâce aux concessions dont elle disposera cette année, qui lui offriront plus de libertés techniques et la possibilité d'organiser des tests avec les titulaires. Alberto Puig a conscience du chemin restant à parcourir mais espère que les changements se traduiront par des résultats concrets en cours de saison.

"On a vraiment progressé sur le moteur, le poids, la façon dont la puissance arrive, mais on doit continuer à travailler", a prévenu le team manager de l'équipe officielle, sur le site officiel du MotoGP. "Je pense que le test a été vraiment important parce qu'on a pu trouver une direction. On avait beaucoup de monde à Sepang et ils ont fait de gros efforts pour trouver la direction. Les pilotes ont donné des indications très précises. On pense savoir où travailler donc on va continuer avec ces concessions, qui sont très importantes."

"On va essayer de les maximiser et les utiliser autant que possible, avec un objectif clair et le but d'être totalement performants, probablement pas lors des premières courses mais dans la deuxième moitié de l'année. On s'attend, et on le veut, à ce que notre moto soit beaucoup plus efficace. L'objectif est de retrouver la victoire et pour le faire, il faut beaucoup de motivation et de volonté de progresser."

Le nouveau venu Luca Marini, qui a décroché deux podiums en course principale avec sa Ducati l'an passé, espère bien obtenir des résultats du même type avec sa Honda, mais il lui faudra pour cela s'adapter à la moto... et cette dernière devra encore progresser. "On ne connaît pas le niveau de cette moto pour le début de la saison", a reconnu l'Italien. "Je pense que je dois aussi adapter mon pilotage pour qu'il soit parfait et plus rapide sur la Honda. Joan [Mir] a un peu plus d'expérience donc je peux voir ses données et progresser facilement, ou rapidement, pour être prêt pour les premières courses."

Luca Marini

"Mon objectif est d'essayer de donner mes informations de la meilleure façon possible aux ingénieurs, pour qu'ils apportent des progrès à chaque course, qu'ils améliorent la moto et qu'à la mi-saison, on ait un bon package, capable de jouer les podiums. C'est sûr que ce ne sera pas simple, on a besoin de temps, mais c'est l'objectif."

Au cours de la présentation, son coéquipier Joan Mir s'est dit "optimiste" grâce à une moto "totalement différente" et des "changements très visibles", de grosses évolutions ayant été vues à chaque test, depuis celui de Misano en septembre jusqu'aux essais menés à Sepang au cours des dernières semaines. La Honda n'est pas encore apte à jouer la victoire mais le Champion du monde 2020 voit des signes de progrès très clairs.

"Je pense qu'on a un peu tout amélioré", a-t-il résumé sur le site officiel du MotoGP. "Il nous manque juste un peu d'accélération, en ce moment c'est probablement ce qui nous manque le plus, et des choses au niveau de l'aérodynamique. Comme vous pouvez le voir, l'aérodynamique de la moto est totalement différente, on dirait une moto plus moderne. L'an dernier, il n'y avait qu'un aileron et cette année, il y a beaucoup d'ailerons. Ça semble bon."

En vidéo : Repsol Honda dévoile ses couleurs pour 2024

Cette abondance de nouveautés est le fruit d'une nouvelle approche. Après quatre saisons qui ont vu Honda s'offrir 11 podiums alors que la marque avait gagné 11 courses sur la seule année 2019, les dirigeants ont fini par accepter de revoir leurs méthodes. Honda est presque reparti d'une page blanche pour développer sa nouvelle machine, en confiant des responsabilités à plusieurs recrues.

"On fait face à des difficultés depuis 2020, on a eu beaucoup de problèmes à cause du désastre du Covid, mais en même temps, on était un peu distancés", a reconnu Tetsuhiro Kuwata, le directeur général du HRC. "On essaie de revenir sur eux, de travailler très dur pour améliorer les performances de notre machine. On a essayé de tout changer cette année, on tente d'améliorer tous les domaines. C'est un processus en cours mais on a compris la bonne direction. Il faut avancer pour atteindre nos objectifs."