Honda : Pol Espargaró est une "possibilité" pour 2024

Les semaines passent mais Honda n'a toujours pas désigné le successeur de Marc Márquez, qui va quitter la marque dans deux semaines, après le dernier Grand Prix de la saison. La liste des candidats s'est pourtant affinée ces derniers jours, la priorité d'Alberto Puig étant de recruter un pilote doté d'une certaine expérience du MotoGP.

"Il n'y a pas beaucoup de candidats, tout le monde le sait", a déclaré le team manager de l'équipe Honda officielle au micro de DAZN, diffuseur du MotoGP en Espagne. "Nous ne regardons pas dans d'autres catégories, en principe ce n'est pas envisagé."

Cette déclaration met donc fin à la rumeur de contacts avec le pilote de Moto2 Fermín Aldeguer, qui affirmait pourtant jeudi avoir eu un "coup de fil" avec la direction de Honda. "Je ne sais pas d'où ça sort", a confié Puig. "J'ai parlé à son manager hier, je lui ai demandé d'où ça venait et il ne le savait pas non plus. [Aldeguer] est un grand pilote qui a un bel avenir, mais pas pour piloter une MotoGP l'an prochain."

Honda souhaite donc un pilote venu de la catégorie reine et Puig a précisé que "beaucoup de gens" avaient exprimé leur intérêt pour cette place libérée un an avant la fin du contrat de Márquez. Il a notamment évoqué Maverick Viñales, qui restera finalement chez Aprilia car comme d'autres noms évoqués, l'Espagnol est déjà sous contrat pour 2024.

Trois pilotes semblent désormais envisagés : Fabio Di Giannantonio, libre puisque Márquez va le remplacer chez Gresini, Luca Marini, qui a pourtant prolongé chez VR46, et Pol Espargaró, sous contrat avec KTM mais qui doit endosser un rôle de pilote d'essais la saison prochaine et se contenter de courir en tant que wild-card, sa place chez Tech3 ayant été attribuée à Pedro Acosta.

Luca Marini flatté... mais bloqué ?

Voir Marini apparaître sur la liste des prétendants a de quoi surprendre puisqu'il s'est réengagé cet été avec VR46, l'équipe de son demi-frère Valentino Rossi, et qu'il dispose d'une Ducati aujourd'hui bien plus performante que la Honda. Il a néanmoins exprimé sa satisfaction de voir son nom évoqué pour rejoindre une équipe aussi prestigieuse, avouant néanmoins que l'opportunité se présente au mauvais moment.

"Évidemment, cette situation me fait plaisir", a reconnu Marini jeudi. "C'est mon rêve, mon objectif, de courir pour une équipe officielle, de développer une moto. C'est juste que tout cela se passe en octobre-novembre, donc c'est une situation très difficile pour cette raison. J'ai déjà un contrat avec l'équipe et je me sens très bien, on est compétitifs, je pense que l'année prochaine peut être une année très importante pour moi afin d'obtenir des résultats toujours plus importants et d'être en lutte pour de très bonnes positions à la fin du championnat."

Marini n'a pas souhaité préciser si des discussions avaient eu lieu, invitant les journalistes à se tourner vers son management, mais il a confirmé que les chances de le voir quitter VR46 étaient quasi inexistantes : "À l'heure actuelle, c'est très, très, très, très, très difficile en effet. Et c'est juste que ce soit le cas."

Et si Pol Espargaró revenait ?

Dans ce contexte, un retour de Pol Espargaró chez Honda est une "vraie possibilité" selon Puig, malgré son contrat en place, les difficultés qu'il a rencontrée sur la RC213V au cours des saisons 2021 et 2022, et la nécessité d'un dénouement rapide des négociations puisque le test de Valence, crucial pour la préparation de la saison prochaine, est prévu dans seulement 18 jours. Puig a jugé la situation "très sérieuse" : "Il nous faut un pilote pour Valence", a-t-il confié.

Je suis assez certain qu'Alberto discute avec lui, mais je ne suis pas dans la tête de Pol Espargaró.

Interrogé sur la possibilité que Pol Espargaró se désengage de son contrat avec KTM pour revenir chez Honda, Hervé Poncharal, son patron actuel chez Tech3, n'a rien exclu. Il a néanmoins exprimé sa surprise, puisque ces derniers jours, le pilote semblait se satisfaire du nouveau rôle que le constructeur autrichien avait prévu pour lui en 2024.

"Sincèrement, si on regarde ce qu'il s'est passé dans le paddock depuis quelques semaines, je dirais que rien n'est impossible", a déclaré le Français au site officiel du MotoGP. "Ça ne veut pas dire que c'est possible, mais rien n'est complètement impossible. On a vu beaucoup de pilotes rompre leurs contrats ou faire des choses que l'on n'avait pas vues par le passé. C'est déjà arrivé."

Hervé Poncharal

"Pol a quitté Pierer Mobility pour eller chez Repsol Honda. Il est revenu chez Pierer Mobility et pour le moment, d'après ce que je sais, Pol est allé voir la direction de Pierer Mobility. Il a rencontré le management et quand j'ai discuté de cette réunion avec lui – qui a eu lieu la semaine dernière, entre la Thaïlande et la Malaisie –, il était assez satisfait de ce qui lui avait été proposé dans le programme 2024. Mais comme je l'ai dit, rien n'est impossible."

"Je pense qu'en un sens, Pol serait heureux de rester avec Pierer Mobility et de finir sa carrière comme pilote d'essais, avec quelques wild-cards et peut-être des remplacements, en restant comme ambassadeur. On sait aussi qu'ils ont tous la volonté de courir. C'est la première fois que j'entends [cette rumeur]. Je suis assez certain qu'Alberto discute avec lui mais je ne suis pas dans la tête de Pol Espargaró."

"Je pense que Pit Beirer [directeur de KTM Motorsports] va venir au Qatar. Si Pol veut faire quelque chose, il doit discuter avec Pit Beirer et voir ce qu'il va se passer. Concernant GasGas Factory Racing Tech3 l'an prochain, on sait que les pilotes sont Augusto Fernández et Pedro Acosta. Ce que fera Pol en 2024 dépend plus du management de Pierer Mobility que de moi."

"Comme je vous l'ai dit, il était en Autriche la semaine dernière. Il est revenu avec le sourire", a précisé Poncharal. "Je ne lui ai demandé aucun détail hier mais il était assez positif. C'est tout ce que je peux vous dire."

L'amertume d'Iker Lecuona

Parmi les candidats écartés par Honda figure Iker Lecuona, qui n'a "jamais été une option" selon Puig. L'ancien pilote Tech3 et actuel représentant du constructeur japonais en WorldSBK effectue ce week-end son sixième remplacement de l'année en MotoGP et il n'a pas mâché ces mots sur la situation.

Jeudi, alors que la rumeur Aldeguer animait le paddock, il expliquait ne pas comprendre que la place puisse revenir à un pilote sans expérience de la catégorie reine. "Ça me ferait vraiment chier, vous n'imaginez pas le coup pied dans les couilles que ce serait, je le dis clairement", a-t-il alors lâché. "Je ne pense pas que Honda soit prêt à prendre un jeune pilote sans expérience. Je suis jeune mais j'ai deux années d'expérience en MotoGP et j'ai fait de très bonnes courses, j'ai été rapide. J'ai fait cinq courses sur la Honda et j'ai été dans le rythme des autres. Ce serait un coup dont je mettrais une demi-heure à me remettre."

Pour Lecuona, Honda ne peut pas se permettre de donner la place à un débutant en raison de ses difficultés actuelles : "Si je suis sincère, si Honda choisit un jeune pilote sans expérience, ce sera une mauvaise décision. Honda n'a pas le niveau pour prendre ce risque selon moi, tout simplement parce qu'ils ont du mal. Marc s'en va parce qu'il ne peut pas vraiment améliorer la moto. Si on prend un jeune pilote, on ne peut pas croire qu'il sera devant ou pourra développer la moto parce qu'il devra tout apprendre pendant la saison. Pour moi, ce n'est pas la bonne décision. C'est leur choix donc on verra ce qu'il se passera."

Iker Lecuona

Iker Lecuona a été informé que la place ne lui reviendrait pas il y a deux semaines, lors du dernier week-end de la saison en WorldSBK. Honda a décidé de le maintenir dans son championnat actuel, avec un contrat de deux saisons, or il avait vraiment cru dans ses chances : "Je reconnais que je suis déçu. J'étais vraiment mal quand il me l'ont dit, après tous ces efforts et ces sacrifices." Et d'ajouter :"Ils m'ont plus ou moins donné une explication, à laquelle je ne crois pas, et en tant que pilote on le prend mal parce que ce n'est pas ce que l'on veut entendre."

Et Fabio Di Giannantonio dans tout ça ? Très enthousiaste il y a encore dix jours, le pilote italien se trouve toujours dans l'expectative et voit donc de nouvelles menaces prendre forme. Pour le moment, il n'a qu'une seule certitude : il perdra son guidon Ducati dans à peine plus de deux semaines... "À l'heure actuelle, ça n'est pas le plus gros souci que j'ai en tête. Je veux juste être plus rapide demain et pendant la course de dimanche", a-t-il commenté après les premiers essais.

Mise à jour : Pol Espargaró a confirmé avoir été approché par Honda, mais il a choisi de refuser l'offre et de respecter son contrat avec KTM.

Avec Rubén Carballo Rosa, Léna Buffa et Germán Garcia Casanova