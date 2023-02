Honda dit avoir particulièrement travaillé pour réduire les highsides

Repsol Honda a présenté mercredi à Madrid la RC213V avec laquelle Marc Márquez et Joan Mir vont s'attaquer à la nouvelle saison MotoGP. Une moto sur laquelle on peut déjà observer des changements techniques, même si sa version finale ne sera validée qu'après les derniers essais de la pré-saison. Une moto, surtout, qui a pour mission de ramener le constructeur japonais aux avant-postes après un championnat 2022 catastrophique n'ayant rapporté aucune victoire et seulement deux podiums, ce qui a fait dégringoler le HRC au dernier rang parmi les six marques alors engagées dans la catégorie.

Le bilan de cette saison infructueuse est d'autant plus négatif dans le cas de Repsol Honda que l'équipe, sous cette forme, peut se targuer d'un palmarès riche de 15 titres pilotes et 183 victoires, pour ne citer que les réalisations les plus prestigieuses. En chute libre depuis la blessure de Marc Márquez dès le début du championnat 2020, Honda est attendu au tournant maintenant que le #93 a réussi à dépasser ses problèmes physiques et qu'il a pour seul objectif de se battre à nouveau pour le titre.

"Le palmarès de cette équipe est là. Ce n'est pas que nous devons gagner cette année, cela a toujours été le cas. Nous sommes conscients que nos adversaires ont beaucoup progressé et nous devons le reconnaître afin de nous améliorer. L'objectif est le même que toujours", a déclaré Alberto Puig en marge de la présentation officielle organisée mercredi à Madrid, lui qui aborde sa sixième saison en tant que team manager de cette équipe.

Interrogé sur l'évolution des relations entre les pôles européens et japonais, et sur les changements mis en place cet hiver, Alberto Puig a précisé que Honda avait "un peu changé la dynamique de travail" et que l'équipe était "ouverte à de nouvelles opportunités". Cette ouverture a d'ores et déjà permis l'arrivée d'Akrapovic ou de Kalex comme nouveaux fournisseurs. Et même si le team manager s'est empressé d'assurer que "Honda a toujours son propre système et son propre ADN", il a souligné : "Mais nous sommes ouverts au fait d'écouter et d'essayer de nouveaux concepts qui [pourraient] nous aider à améliorer la moto."

Autre changement notable sur le plan technique, Honda a recruté Ken Kawauchi, ancien directeur technique de Suzuki, avec une volonté assumée de bénéficier de l'expérience que celui-ci a acquise ailleurs, et ce alors que le HRC a généralement pour tradition de fonctionner en vase clos. Le nouveau venu a déjà fait sentir sa présence lors des premiers jours d'essais. "Chaque ingénieur a sa propre personnalité et sa propre façon de faire les choses, et nous nous adaptons au nouveau système de travail de Ken", a expliqué le team manager.

Alberto Puig aborde sa sixième saison en tant que team manager Repsol Honda

Malgré tous ces changements, les délais ont été bien courts pour en faire profiter la nouvelle machine. Les premiers tests de l'année, à Sepang, n'ont d'ailleurs pas montré de signes de grands progrès pour Honda, notamment par rapport aux constructeurs européens. "La différence avec Ducati est claire", a admis Alberto Puig. "Ils ont beaucoup de potentiel sur un tour et nous, nous devons nous améliorer. Ils ont progressé et c'est ce qui nous motive à dire que nous allons le faire aussi. Mais à ce jour, la réalité est qu'ils ont une longueur d'avance."

"Il est vrai que nos adversaires sont très forts. C'est quelque chose que nous avons réalisé et c'est un fait, une réalité. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas obtenir le niveau que nous attendons de la part de nos ingénieurs et de notre moto, alors nous y travaillons", a ajouté l'ancien pilote auprès du site officiel du MotoGP.

"Nous avons eu pas mal de problèmes et les highsides ont été l'un d'entre eux", a ajouté le team manager lorsque les soucis de ses pilotes avec l'arrière de la Honda ont été évoqués. Voir les RC213V éjecter leur pilote dans les airs serait presque devenu une habitude et Marc Márquez en a d'ailleurs payé le prix fort, ne serait-ce qu'avec cette fameuse fracture de l'humérus subie en juillet 2020 et un épisode de diplopie provoqué par une chute en Indonésie, en mars dernier.

"Beaucoup de travail a été effectué pendant l'hiver sur ce problème particulier", a alors affirmé Alberto Puig. "Les ingénieurs au Japon et en Europe ont produit un effort important. Mais la moto est un ensemble d'éléments qui font qu'elle fonctionne." Il reste donc à voir jusqu'où pourra aller ce package avant le début du championnat, fixé dans un mois au Portugal.