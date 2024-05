Honda a trouvé une direction et en a écarté une autre lors du test

Pendant que Yamaha avait des éléments précis à tester lundi à Jerez, avec un châssis, de l'aérodynamique, un bras oscillant et de l'électronique, la situation était plus chaotique chez Honda, avec plusieurs motos assez différentes pour enfin trouver des certitudes quant à la direction à prendre.

Les dernières semaines ne se sont pas véritablement passées comme la marque aurait pu l'espérer sur le plan du développement. Une moto profondément remaniée a été évaluée par les titulaires à Barcelone, sans leur donner satisfaction. Stefan Bradl a continué à l'utiliser pour sa participation en wild-card à Jerez et, pour le test de lundi, c'était au tour des pilotes LCR de découvrir cette machine. Dans l'équipe officielle, d'autres évolutions étaient au programme.

"Je peux vous dire plus ou moins ce que l'on a dit depuis un mois : on essaie beaucoup, beaucoup de choses", a résumé Alberto Puig, patron de l'équipe officielle. "On essaie de trouver une solution parce qu'on n'est clairement pas où on le veut. On a quatre pilotes et on essaie d'utiliser tous les pilotes pour tester différentes choses. Tout le monde teste des choses différentes donc on essaie de trouver la meilleure combinaison possible."

Joan Mir s'est montré plutôt encouragé par les essais effectués lundi. Sans donner des détails sur les changements effectués et sans véritable bond en avant au classement, le Champion du monde 2020 a vu des éléments positifs.

"Pour moi, la journée a été plus positive que ce que vous avez pu voir !", a résumé Mir. "On a essayé un concept différent et sincèrement, je pense que ça a fonctionné, c'est la direction que je veux prendre pour la suite. C'est une direction que l'on doit développer mais je pense qu'elle peut avoir du potentiel à l'avenir. Pas maintenant, mais à l'avenir. C'était plus ou moins positif parce qu'on sait enfin quelle direction on doit prendre, donc c'est bien."

Joan Mir Photo de: Honda Racing

"Évidemment, on ne verra aucune différence dans les chronos, en termes de performances, mais j'ai senti qu'on était plus proches de faire des progrès", a ajouté Mir sur le site officiel du MotoGP.

L'évolution testée lundi semble enfin apporter du positif dans le comportement de la Honda en courbe, une force historique devenue une faiblesse cette année : "On essaie de trouver le turning qui nous fait défaut, c'est notre plus gros point faible. Il semble qu'on a compris qu'on pouvait avoir plus de turning avec ça. On perd dans d'autres domaines mais où il y a une grosse marge de progrès, donc ça nous donne une direction."

LCR teste le prototype... sans succès

Chez LCR, la principale nouveauté à tester était la moto qui n'avait pas convenu à Joan Mir et à Luca Marini il y a une dizaine de jours... et le constat a été tout aussi négatif. Takaaki Nakagami a déploré que les problèmes en courbe demeurent sur cette machine pourtant radicalement différente.

"J'ai eu la possibilité de faire quelques relais, quelques tours dans la matinée", a détaillé le Japonais. "Malheureusement, je n'ai eu aucune sensation positive, des problèmes similaires. Le principal problème est resté, même si c'est une moto différente, l'aéro, le châssis tout est différent. Mais en piste, les mêmes sensations, toujours un gros manque de grip à l'arrière, le turning... les mêmes sensations, donc le chrono ne vient pas. On a testé plusieurs choses pendant les runs. Relais après relais, on a testé de petites choses, des ajustements, mais le problème est trop important."

Le nouveau concept imaginé par Honda ne convainc pas Photo de: Lorenza D'Adderio

"Avec la [moto de cette année], le sensations dans les virages rapides sont vraiment mauvaises", a insisté Nakagami. "C'est mon point fort mais cette année, je suis beaucoup plus lent que l'an dernier, surtout dans les virages rapides. Au freinage, je progresse beaucoup mais je perds tout le temps du temps dans les virages rapides, je ne peux pas garder de vitesse, le turning est vraiment difficile."

Le constat d'échec a été le même du côté de Johann Zarco, pas convaincu par cette nouvelle machine. "Je l'ai essayée, on a fait quelques relais avec et on n'a pas vraiment pu faire de commentaires positifs sur cette moto", a résumé le Provençal. "Il n'y a qu'un domaine qui était meilleur mais pour le reste, le chrono ne venait pas. On ne peut pas dire 'OK, on a fait un pas en avant' avec cette moto."

"Les informations sont utiles et aident Honda à comprendre la direction à prendre. C'est très dur de trouver cet équilibre pour avoir une moto qui peut être une seconde plus rapide. J'ai fait beaucoup de tours, des relais courts, pour être tout le temps concentré sur la moto. J'ai aussi travaillé sur la moto que j'avais ce week-end, sur cette moto on a aussi tout fait pas à pas pour comprendre tous les mouvements que l'on peut faire sur la moto. Je m'attendais peut-être à faire des progrès avec cette nouvelle moto dans ce test, on ne les a pas eus."

"Ce n'est pas dramatique, j'ai progressé avec ce que j'avais ce week-end, pour me rapprocher d'une confirmation que je peux marquer des points en course, et je vais me concentrer sur ça pour Le Mans. Pour le moment, la base de la moto, même sur la nouvelle, ne donne pas les performances."

Johann Zarco Photo de: Team LCR

Ce concept devrait donc être rapidement relégué au musée. "La façon dont la moto est née devrait apporter de meilleures performances et si ce n'est pas le cas avec plusieurs réglages, il faut la mettre de coté", a estimé Zarco.

Des progrès sur le moteur

Le test a donc permis d'identifier une piste de progrès et d'écarter le châssis testé ces dernières semaines, mais le programme de Honda ne se limitait pas à ces évaluations. "On teste des choses différentes sur le moteur, probablement pas un moteur [entier], plusieurs choses pour comprendre la direction [à prendre]", a noté Mir. "Je pense que les choses sont claires."

Nakagami a aussi relevé des choses positives au cours de la journée : "On a testé une idée différente et, dans les sensations et les données, j'ai vu que j'étais vraiment rapide dans les virages rapides. C'était le seul élément positif mais je ne sais pas si on va garder cette idée ou si l'on va garder la version 2024 et essayer d'y intégrer la nouvelle idée. On verra ce que le HRC décidera pour la suite."

Quant à Zarco, il n'a pas voulu s'attarder sur les changements apportés sur le moteur : "Je ne veux pas entrer dans les détails parce que je ne veux pas tout vous dire !"

Johann Zarco Photo de: Team LCR

Interrogé sur la moto à conserver, le vainqueur du GP d'Australie 2023 a fait part de sa volonté de persévérer avec le concept utilisé depuis le début de la saison, malgré des faiblesses très nettes. "C'est la moto que j'ai maintenant parce qu'à Valence, on était encore plus lents", a-t-il rappelé. "On a pu sentir des choses sur le moteur et ça arrivera plus tard, mais on va continuer à utiliser une moto très similaire à celle que l'on avait pendant le week-end."

"Il nous manque énormément de turning et de grip, les virages rapides ne sont pas rapides pour nous, et on ne peut pas incliner la moto comme les autres. Ce sont les points faibles. Je ne suis pas celui qui dira comment y parvenir."