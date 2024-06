Honda a fait "un pas en arrière pour en faire deux en avant"

Malgré une moto profondément modifiée, Honda n'a pas fait les progrès espérés cette année. La marque est consciente du besoin de continuer à faire évoluer sa machine et les pilotes de ses deux équipes avaient de nombreuses nouveautés à tester au Mugello, où ils étaient réunis pour un test il y a deux semaines. Au GP de Catalogne, ils se sont répartis les évolutions pour pouvoir les évaluer séparément.

Joan Mir s'est réjouit d'un "test très productif" mais il n'a pas conservé les nouveautés aérodynamiques, réservées à Johann Zarco, qui n'a pas senti des progrès aussi forts que ce qu'il espérait à Barcelone. Le Majorquin, qui pourrait disposer de ces éléments aérodynamiques au GP d'Italie ce week-end, a de son côté utilisé la nouvelle configuration sur le moteur, qui a apporté des progrès mais a renforcé certaines faiblesses de la Honda.

"On utilise une configuration différente avec laquelle je ne me sens pas très bien pour le moment", reconnaissait Mir après la course sprint. "Le potentiel est plus faible que celui que l'on avait avant, mais au final, la moto évolue dans cette direction. Pour les informations et le reste, c'est le bon choix d'utiliser cette configuration. On a résolu l'un des principaux problèmes que l'on avait, le turning, l'agilité, mais après, dans le grip et l'accélération, on a perdu deux fois ce que l'on avait gagné. Sur un tel circuit, sincèrement c'est difficile.

"C'est plus naturel dans le turning et l'agilité mais tous les ans, tous les autres progressent à l'accélération, avec les ailerons, la puissance, etc", a souligné le Champion du monde 2020. "Pour le moment, la moto est très, très lente en ligne droite et je ne peux pas vraiment me défendre. Mais j'étais avec Zarco et Taka [Nakagami] en course [sprint] et j'ai pu voir que je n'était pas en mesure d'attaquer comme dans les dernières courses. On perd beaucoup à ce niveau."

En course principale, Mir a vécu un "cauchemar" et il a confié avoir eu de "mauvaises sensations tout le week-end" après avoir beaucoup glissé, sur un circuit de Barcelone qui propose probablement "le pire scénario possible" puisqu'il est réputé pour son très faible niveau d'adhérence : "On glisse probablement plus que les autres et la vitesse de pointe est beaucoup pus faible. Dans les autres courses, je pouvais être beaucoup plus proche du groupe, et peut-être me battre pour le groupe du top 10. [À Barcelone] c'est impossible."

Joan Mir Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Mir juge néanmoins ce travail utile pour Honda : "On a probablement fait un pas en arrière pour en faire deux en avant à l'avenir. Mais c'est un moment difficile et la situation est ce qu'elle est : c'est pire."

Les expérimentations permettent de voir ce que chaque nouveauté provoque, en positif comme en négatif : "Pour les ingénieurs, c'était un sprint très important parce qu'ils peuvent très bien comparer et voir dans quelle mesure on est bons d'un côté et mauvais d'un autre. C'est bien qu'ils puissent faire de bonnes comparaisons. Ils m'ont un peu 'puni' pour y arriver mais ils ont certaines informations !"

"On utilise une configuration identique à l'an dernier et les informations de l'an dernier sont assez comparables", a-t-il détaillé. "Les chronos sont très similaires, probablement plus rapides, avec un package similaire. Ca veut dire qu'on ne peut pas faire plus ce moment."

Honda enfin sur la bonne voie ?

Après le GP de Catalogne, Johann Zarco a estimé qu'il était impossible de faire mieux avec une base de moto qui est resté inchangée. Joan Mir attend aussi des évolutions plus profondes, qui devrait arriver à la fin de l'été.

"Je pense qu'il nous faudra probablement ce mois et les deux prochaines courses, fin juin, puis un mois de plus, et après on pourra faire un pas en avant", a prédit Mir au cours du week-end de Barcelone, avant de préciser son ambition : "Je pense qu'après l'été, ou en octobre, on fera des progrès. On le sentira. Cela fait partie du processus, c'est comme ça."

Pour Mir, le plus important est que Honda a "compris" les erreurs faites sur la moto 2024. Après avoir estimé que la marque avait pris la mauvaise direction dans son développement, il sent que les ingénieurs savent désormais quoi faire : "Je dirais qu'on travaille dans la bonne direction, j'en suis certain à 100%, mais maintenant ils nous faut certains efforts et un certain travail dans cette direction."

Joan Mir Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"C'est le travail qu'ils doivent faire au Japon et ils travaillent très dur, je le sens. Je pense encore que dans le prochain mois où le suivant, on aura des évolutions sur la moto."

Luca Marini voit aussi Honda sur la bonne voie. "On va dans la bonne direction mais on le savait déjà après le début de l'année, on l'a su tout de suite", a souligné l'Italien, appelant à la patience : "Il faut qu'on se remette sur ces rails, mais on y est et ça a été important pour tous les ingénieurs de comprendre différentes choses. Je pense qu'à partir de maintenant on va pouvoir pas mal progresser. Évidemment, il faut toujours du temps pour que tout fonctionne. On ne peut pas gagner cinq dixièmes avec un test."

"Il faut essayer de voir le verre entièrement plein, et pas seulement à moitié", a insisté Marini. "Je sais qu'on est loin, mais je m'y attendais. Quand j'ai signé l'année dernière avec Honda, je ne m'imaginais pas arriver ici et tout écraser. C'est une année pendant laquelle il va falloir bien faire les choses pour qu'on puisse vraiment s'amuser l'année prochaine. J'aime beaucoup le groupe de travail que j'ai, on est très bien ensemble, il y a une belle atmosphère dans le box et ça nous aide clairement à maintenir une ambiance positive."

Chez Yamaha, Fabio Quartararo commence à voir la lumière au bout du tunnel mais la lueur est encore loin pour Honda selon Marini : "Non, [le tunnel] est encore long ! C'est une galerie éclairée, en réalité, mais le bout est encore très loin, comme ces longues galeries qu'il faut passer dans les Apennins pour aller au Mugello depuis chez moi ! D'un côté, il peut pleuvoir et quand la galerie se termine, de l'autre côté des Apennins, c'est grand soleil. On est dans cette galerie-là en ce moment !"

Avec Léna Buffa