Huis clos confirmé pour le GP de France MotoGP

Les dernières annonces du président de la République, ce vendredi, concernant le plan de déconfinement et les différentes étapes de reprise des activités actuellement suspendues ont eu raison des derniers espoirs des organisateurs du Grand Prix de France d'accueillir du public.

La manche française du MotoGP est prévue du 14 au 16 mai. Or, si ces quelques jours ont jusqu'au dernier moment été au cœur des doutes, sachant qu'Emmanuel Macron avait déjà évoqué la mi-mai pour la reprise d'activités en public mais sans préciser si cela se ferait avant ou après ce week-end de l'Ascension crucial pour les activités touristiques, c'est finalement plus tard qu'interviendront les étapes les plus marquantes du déconfinement. Le 19 mai sera le jour de la réouverture des cafés et restaurants en terrasse, mais aussi des activités et établissements sportifs de plein air ou culturels. Puis, le 9 juin, les lieux culturels et établissement sportifs seront autorisés à accueillir jusqu'à 5000 personnes.

Les organisateurs du Grand Prix de France avaient récemment indiqué se préparer à une édition 2021 à huis clos, mais un protocole permettant d'accueillir des spectateurs avait malgré tout été préparé et présenté aux autorités. Celui-ci s'appuyait sur une jauge bien sûr très réduite au vu de la capacité d'accueil des tribunes du Mans, mais aussi la mise en place d'un contrôle basé sur la présentation d'un test PCR négatif pour les spectateurs.

"Malgré la présentation aux autorités compétentes de plusieurs propositions, les dates annoncées dans les différentes phases de ce déconfinement ne permettent malheureusement pas d’envisager la présence de spectateurs", indiquent ce vendredi les organisateurs du Grand Prix de France. "L’organisation du SHARK Grand Prix de France 2021 tient à remercier l’ensemble des spectateurs et partenaires de leur soutien, de leur confiance et de leur compréhension."

Sans possibilité pour les fans de venir encourager sur place les pilotes, et notamment Fabio Quartararo et Johann Zarco, la course du Grand Prix de France MotoGP sera proposée en direct et en clair sur C8 dimanche 16 mai à 14h. L'intégralité des séances sera par ailleurs à suivre, comme d'habitude sur les chaînes du groupe Canal+, et Motorsport.com ne manquera pas de vous proposer le suivi complète de l'épreuve.

Le Grand Prix de France avait l'an dernier été décalé de mai à octobre, et avait à l'époque été autorisé à accueillir un petit nombre de spectateurs, bien loin des chiffres records auxquels l'épreuve est habituée. Cette saison, seul Losail a pour le moment pu ouvrir ses portes à du public, là aussi avec une jauge très réduite.

