Iannone : "Mon innocence est reconnue, mais on a perdu malgré tout"

Andrea Iannone a réagi à son tour à sa condamnation à 18 mois de suspension pour dopage, une sentence tombée en ce 1er avril et qui a tout de la mauvaise blague pour le pilote italien. Martelant son innocence depuis que sa suspension provisoire lui a été notifiée, le 17 décembre, à la suite d'un contrôle de routine positif lors du Grand Prix de Malaisie, le pilote Aprilia s'est défendu en faisant état d'une contamination involontaire à un stéroïde, par le biais d'une viande qu'il aurait consommée en Asie. Cette thèse semble avoir convaincu la Cour Disciplinaire Internationale de la FIM, et pourtant sa suspension a été confirmée et fixée à une période d'un an et demi.

"L'annonce de la suspension, ce matin, a été un coup dur. On ne s'y attendait pas, étant donné la manière dont les choses s'étaient passées", explique Andrea Iannone auprès de la chaîne Sky en Italie. Le pilote Aprilia indique toutefois qu'il prend cette sentence "de manière très positive", et il ajoute : "Voir que mon innocence est reconnue est une victoire. Cela aurait pu être bien pire, même si on a perdu malgré tout étant donné que je suis condamné à 18 mois…"

Faisant écho à la réaction d'Aprilia Racing, qui par la voix de Massimo Rivola estime que la reconnaissance de la contamination alimentaire appuie l'idée d'un recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport, Andrea Iannone confirme sa volonté de ne pas en rester là : "On va sûrement faire appel au TAS." Dans l'attente de la mise en place de ce dernier appel possible et de la sentence à laquelle il mènera, Iannone est suspendu jusqu'au 16 juin 2021. S'il nourrit l'espoir d'une issue favorable auprès du TAS, il ignore quand il pourra reprendre la piste : "Je ne sais pas, mais une chose est sûre : mon cas est le premier d'une contamination alimentaire ayant mené à une suspension."

"Quand on va dans un restaurant, on n'a pas la possibilité de choisir de la viande contaminée ou non contaminée. Personne parmi nous ne sait ce qu'il est en train de manger avec certitude. À mon avis, il y a une incohérence entre le règlement et ce que l'on vit. Il va falloir comprendre à l'avenir s'il sera possible de les faire converger", ajoute le pilote italien.

Après trois mois et demi de bataille juridique, Andrea Iannone ne cache pas non plus les idées sombres qui ont pu l'assaillir, mais tente de s'accrocher à la défense de son innocence. "Je remercie mon avocat, qui m'a traité comme son fils. Sans lui, la situation en ce moment serait certainement différente", explique-t-il. "Cette période a été la plus dure de toute ma vie, très difficile à accepter. J'ai pensé à tout, ça n'a pas été facile, mais chaque jour j'ai essayé de trouver la force pour aller de l'avant et démontrer mon innocence. Je n'y suis pas encore arrivé à 100%, mais c'est mon objectif. Ensuite, je veux remonter à moto le plus tôt possible."