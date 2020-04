Iannone : "Chaque jour m'a semblé être une année"

Après s'être exprimé à chaud à la télévision italienne, Andrea Iannone a livré mercredi dans la soirée un message personnel sur ses réseaux sociaux, afin de témoigner de son état d'esprit alors que la sentence de la FIM est tombée. Trois mois et demi après sa suspension provisoire à la suite d'un contrôle antidopage positif en marge du Grand Prix de Malaisie 2019, le pilote italien a vu sa condamnation être confirmée et sa durée précisée : il est suspendu jusqu'au 16 juin 2021, en plus d'être disqualifié des deux derniers Grands Prix de la saison 2019.

"Être jugé innocent ne me rend assurément pas heureux, puisque pour la première fois dans l'Histoire, un athlète est à la fois jugé innocent et condamné à 18 mois pour avoir consommé de la nourriture contaminée hors de son contrôle. Et je ne m'arrêterai pas à cette sentence parce que cela ne devra plus jamais arriver à qui que ce soit", écrit le pilote, qui a 21 jours à partir du moment du verdict pour saisir le Tribunal Arbitral du Sport, dernier recours possible pour lui.

"Plusieurs mois ont passé depuis que cette triste histoire a commencé et je vous avoue que chaque jour m'a semblé être une année", admet Iannone, qui témoignait hier déjà avoir vécu la période "la plus dure de toute [sa] vie", avec une accusation "très difficile à accepter" compte tenu du fait qu'il martèle n'avoir pas eu recours à un dopage volontaire, mais avoir à son insu consommé une viande contaminée.

"Malgré la souffrance de devoir suivre un chemin ardu et que je n'ai pas choisi, injustement, j'ai décidé de continuer à faire chaque pas en silence. Ma souffrance silencieuse a toutefois caché jusqu'à aujourd'hui tout ce que cette affaire m'a enseigné : rien n'est acquis et tout peut changer d'une seconde à l'autre", poursuit-il.

"Je retiens par contre aussi de nombreuses notes positives, comme votre affection", ajoute-t-il à l'encontre de ses fans, "ou le fait que j'ai pu évaluer des personnes et des faits de façon plus mûre. Malgré tout cela, je suis donc aujourd'hui plus mûr et conscient de votre affection. Vous ne m'avez jamais laissé tomber et vous m'avez accompagné à chaque moment de ce triste et difficile parcours. Voilà pourquoi j'affronterai mon avenir en me souvenant pour toujours de ces moments, en essayant d'afficher la force que j'ai reçue, en donnant le meilleur de moi-même aux autres."

"À l'heure de remercier vous tous qui avez été à mes côtés, j'adresse aussi ma reconnaissance à mes amis, à ma famille et en particulier à mon père, à toute l'équipe Aprilia, à Massimo Rivola et à tous mes sponsors qui ne m'ont jamais abandonné. Par ailleurs, outre mon remerciement j'adresse toute mon estime à mon avocat, Antonio De Rensis, qui a été à mes côtés à chaque moment, comme un père le fait avec ses enfants. Je vous en serai à tous toujours reconnaissant", conclut Andrea Iannone.

Avant même l'officialisation du verdict, mercredi, Aprilia avait réagi fermement par la voix de son administrateur délégué, Massimo Rivola, dénonçant une peine "absurde", "déconcertante" et "complètement incohérente".