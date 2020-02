Iannone tire la couverture à lui… et se prend un retour de bâton

En faisant vendredi son retour dans le paddock pour prendre part à la présentation officielle de son équipe, Andrea Iannone s'est laissé aller à des éloges qui se sont bien vite retournées contre lui. À pied depuis deux mois, le pilote italien attend le verdict de la Cour disciplinaire internationale à la suite d'un contrôle anti-dopage positif et ne peut en attendant participer à aucune activité piste d'Aprilia. Il n'a donc pas eu l'opportunité pour le moment de tester la nouvelle RS-GP, une machine transfigurée et sur laquelle les ateliers de Noale ont concentré leurs efforts depuis des mois.

Or, les débuts de cette nouvelle machine à Sepang il y a deux semaines ont attiré l'attention. Aux mains de Bradley Smith et surtout d'Aleix Espargaró, la nouvelle moto a en effet réussi à réaliser des performances de qualité, bien que la fiabilité lui ait fait défaut lors de ce premier rendez-vous avec la piste, et le pilote espagnol s'est montré dithyrambique, exalté par les progrès qu'il appelait de ses vœux à l'aube de ce qui sera sa quatrième saison avec le constructeur italien.

Bien que relégué au rang d'observateur pour le moment, Iannone s'est pour sa part dit "fier" du travail réalisé par Aprilia et de la contribution qu'il a apportée au cours de sa première saison avec la marque, estimant avoir fait partie intégrante du développement de la nouvelle moto. "En 2019 nous avons travaillé très dur pour arriver à ce niveau", a-t-il commenté auprès du site officiel du MotoGP. "Je sais que la moto s'est beaucoup améliorée, j'ai discuté avec Bradley et Aleix et ils sont très contents de la moto. Je suis très fier d'Aprilia car je pense qu'ils ont suivi mes indications, c'est très bien."

Relayés sur les réseaux sociaux, ces propos du pilote italien ont engendré une réaction sans équivoque de la part de son coéquipier… sous la forme d'un émoji symbolisant un éclat de rire. Autant dire qu'Espargaró, après trois ans d'investissement dans le travail, souvent massif en essais, réalisé par Aprilia, n'apprécie pas particulièrement que son coéquipier puisse tirer la couverture à lui. Et il s'en est expliqué plus longuement, mais plus fermement encore, à l'issue de la première journée d'essais de Losail.

"C'est super irrespectueux", juge Aleix Espargaró. "J'ai eu beaucoup d'équipiers chez Aprilia, je n'ai jamais eu de problèmes avec qui que ce soit chez Aprilia. J'ai eu des relations amicales avec tous mes équipiers, ainsi qu'avec Andrea, mais vu ce qu'il a dit hier, pour moi c'est la fin de nos bonnes relations. Ce qu'il a dit est un manque de respect pour mes ingénieurs, mes mécaniciens, pour Bradley, pour moi, car ce n'est pas vrai. Il sait parfaitement que ce qu'il a dit n'est pas vrai."

"Cela fait quatre ans que je suis chez Aprilia, que je demande ces changements, je pousse les ingénieurs. [Les changements] arrivent, mais ça n'est pas vrai [ce qu'il dit]. Il a utilisé mes réglages toute la saison et sur 90% des séances il était derrière moi, donc ce qu'il dit n'est pas juste pour toutes les personnes autour de moi, tous les gens de chez Aprilia. Mais nous savons comment est Andrea, je vais continuer ma vie, mon style de vie, il peut continuer le sien et le futur décidera."

À deux semaines du premier Grand Prix de la saison, Andrea Iannone attend toujours de connaître son sort et Aprilia se prépare à le remplacer par Bradley Smith pour le début de la compétition après avoir déjà mis à profit son pilote d'essais lors des essais de pré-saison. En attendant, on peut dire que le pilote italien a perdu une bonne occasion de se taire.

Avec Michaël Duforest

Related video