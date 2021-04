Lecuona sera opéré d'un arm-pump avant Portimão

Au début de saison difficile de KTM s'ajoutent des problèmes physiques pour Iker Lecuona. Jamais mieux classé qu'au 18e rang dans les séances disputées avant la course, le représentant du team Tech3 a été diminué par un arm-pump durant tout le week-end au Grand Prix du Qatar, préférant limiter son roulage au maximum. La douleur sur l'avant-bras était si forte qu'il n'était pas certain d'être en mesure de voir l'arrivée.

"J'ai un arm-pump sur le bras droit", a confirmé Lecuona. "J'ai déjà été opéré deux fois. Mais je ne sais pas pourquoi c'est revenu. Vendredi je n’ai donc pas roulé plus de quatre ou cinq tours [consécutifs]. De plus, pendant le week-end j'ai eu du mal parce que j'y ai beaucoup pensé, je me suis beaucoup battu mentalement. Je ne savais pas si j'allais pouvoir terminer la course, mais j'ai senti l’arm-pump en course, j'ai senti que je n'arrivais pas à gérer la moto au maximum de sa performance. Mais j'ai aussi ressenti une baisse de performance de mes bras, mais pas à la limite donc j'ai pu finir."

Cette blessure, également appelée syndrome des loges, survient quand le muscle subit une pression trop forte. Pour que la douleur disparaisse, la membrane de la loge, la cavité dans laquelle se trouve le muscle, doit être sectionné et Lecuona aurait probablement subi cette intervention entre les deux courses de Losail s'il avait dû abandonner : "J'aurais déjà été opéré et peut-être que je ne serais pas là maintenant", a précisé l'Espagnol.

Lecuona a donc planifié une opération la semaine prochaine, avant de garantir sa présence ce week-end puis dans la troisième manche de la saison. "Je me ferai opérer mardi pour être prêt pour Portimão", a précisé Lecuona, qui fait confiance à l'équipe chirurgicale qui l'a déjà pris en chargé par le passé : "Je vais à Valence, à l’IMED. C'est le Dr Alepuz, Le médecin est le même que celui qui m'a opéré la dernière fois."

L'arm-pump de Lecuona a provoqué plusieurs erreurs

Les KTM n'avaient pas le rythme pour jouer le top 10 au GP du Qatar et Iker Lecuona a encore été en retrait dans les EL1 du GP de Doha disputés ce vendredi, avec le 21e chrono de la séance. Mais il estime que son arm-pump, à l'origine de plusieurs bévues, lui a coûté "quatre ou cinq secondes" en course.

"J'ai fait deux erreurs en course, une au virage 16, j'ai bloqué l'avant. Je n’avais pas l’impression de pouvoir utiliser beaucoup le frein avant mais je ne sais pas. C'était difficile de sentir la quantité de freins que pouvais utiliser et j’ai bloqué l’avant. J’ai pu éviter la chute mais à la limite donc je suis sorti de la piste et je pense que j’ai perdu 2,5 secondes. J'ai vérifié les temps."

"Deuxièmement, du virage 6 au 7, au changement de direction, j'ai ouvert les gaz et quand j’ai eu besoin de les refermer, j'ai trouvé mon bras étrange et je n'ai pas pu couper l’accélérateur. J’ai trouvé ça étrange alors je suis allé un peu large et j’ai perdu beaucoup de temps à ce moment-là. Je ne sais pas. J'ai essayé de gérer le problème mais c’était difficile."

Le pilote espagnol estime que sans ce problème, il aurait pu prendre quelques points et être dans la lutte avec Miguel Oliveira et Brad Binder, 13e et 14e sous le drapeau à damier : "J'ai réussi à gérer la situation pour finir la course parce que c'était mon objectif, mais en même temps, je suis un peu frustré parce que j'ai vérifié les chronos à partir du cinquième tour, et aussi de la fin de course, et si je n'avais pas perdu quatre ou cinq secondes avec [les] deux erreurs dues à mon bras, je pense que j'aurais été des les points, peut-être pas devant les KTM [officielles], mais avec elles."

Avec Chloé Millois

