L'intronisation de Lorenzo, Biaggi et Anderson enfin annoncée

Comme chaque année, 2020 devait voir plusieurs pilotes intronisés Légende du MotoGP afin de rendre hommage à leur carrière : Jorge Lorenzo, Maxi Biaggi et Hugh Anderson. Mais en raison du déclenchement de la pandémie mondiale, l'intronisation avait été reportée à une date ultérieure, lorsque les mesures sanitaires permettraient sa tenue en bonne et due forme.

Après deux ans de restrictions, la Dorna a estimé que les conditions étaient désormais réunies pour recevoir les pilotes et leurs proches, et tous trois vont avoir leur cérémonie au cours de l'année.

C'est tout d'abord Jorge Lorenzo qui deviendra officiellement une Légende du MotoGP le samedi du Grand Prix d'Espagne, sur le Circuit Ángel Nieto. La boucle sera ainsi bouclée pour le quintuple Champion du monde, qui a effectué ses débuts en Grands Prix sur cette piste, dont le dernier virage a été renommé à son nom.

Une semaine plus tard, ce sera au tour de Max Biaggi d'avoir cet honneur, le vendredi du Grand Prix d'Italie sur le circuit du Mugello. Quadruple Champion du monde 250cc, l'Italien a également remporté deux titres en Championnat du monde Superbike après avoir quitté la catégorie 500cc, où il avait été l'un des plus grands adversaires de Valentino Rossi. Désormais patron du Max Racing Team en Moto3, il évolue toujours dans le paddock.

"Je suis honoré de devenir une Légende du MotoGP, et de voir mon nom rejoindre ceux d'autres pilotes importants comme Agostini, Aspar [Martinez], Nieto, Sheene...", avait déclaré l'Italien lors de l'annonce de son intronisation. "Je suis content, on se souviendra toujours de mes années de course et c'est une bonne sensation que de savoir que mes années de travail acharné sont toujours reconnues, encore aujourd'hui. Je veux remercier tous ceux qui ont décidé de m'attribuer cet honneur"

Enfin, le Néo-Zélandais Hugh Anderson sera intronisé en marge du Grand Prix d'Australie, qui se tiendra sur le circuit de Phillip Island le week-end du 15 octobre. Quadruple Champion du monde dans les petites cylindrées (deux titres en 50cc et deux titres en 125cc) au cours des années 60, il avait également roulé en 350cc et en 500cc.

"Qu'ai-je ressenti en apprenant la nouvelle ? Tout d'abord de l'appréhension. Mes succès relativement modestes méritent-ils un tel honneur ? Rendrai-je justice à cette invitation ?", avait alors commenté Anderson, aujourd'hui âgé de 85 ans. "Quelques heures plus tard, j'ai senti une belle sensation m'envelopper. Une satisfaction qu'après tout ce temps, le monde moderne n'ait pas oublié le passé et que les pilotes d'une époque très différente aient encore une certaine valeur. Une question de reconnaissance de l'histoire de notre sport au plus haut niveau. Merci."

