Irrité par du sable, Marc Márquez doit garder l'œil fermé d'ici samedi

Meilleur temps matinal tout en ayant souffert d'une spectaculaire chute à haute vitesse (274 km/h) lors des Essais Libres 1, Marc Márquez est parvenu à contenir les améliorations d'une bonne partie du plateau dans l'après-midi pour se maintenir au cinquième rang des séances cumulées après les EL2, lors desquels le pilote Repsol Honda a fait progresser sa référence personnelle de près de neuf dixièmes de seconde, alors qu'il pilotait pourtant dans des circonstances difficiles en raison d'une gêne à l'œil.

Un cinquième chrono qui le place ainsi loin de la spectaculaire marque installée par Fabio Quartararo, plus rapide de 0''734, et un souffle derrière son équipier Pol Espargaró, quatrième et rarement vu aussi en forme pour une première journée de Grand Prix depuis son arrivée au sein du box Honda, mais qui le satisfait grandement au vu des sensations rencontrées. Il faut dire que la RC213V se porte particulièrement bien en matière de performance sur ce tracé de Silverstone ce vendredi : trois des machines japonaises occupent en effet le top 10 au terme de la journée. Néanmoins, les deux chutes successives en EL1 puis EL2 d'Alex Márquez, ainsi que celle de son aîné lors des EL1, ont bien rappelé à quel point la ligne est fine entre performance de premier plan et apprentissage à la dure des limites.

"Aujourd'hui, je me suis senti vraiment bien dès le début", a souligné Marc Marquez dans une déclaration audio enregistrée par son équipe, après avoir manqué son point presse pour traiter son œil. "J'avais déjà dit hier que je me sens bien cette semaine et aujourd'hui, en sortant, je me suis senti très, très bien sur la moto et ai pu piloter comme je le souhaitais. Il est vrai que malheureusement, à la fin des EL1, j'ai subi une grosse chute."

Mais c'est plus sur la situation rencontrée lors des EL2 qu'est revenu Márquez, visiblement peu secoué par la chute en elle-même. "En EL2, j'avais du sable à l'intérieur de l'œil et ça a fait qu'il coulait beaucoup et que j'avais du mal à bien me concentrer et à performer de la meilleure des manières", a-t-il dévoilé, sans toutefois préciser si ce phénomène pouvait être la résultante de sa chute des EL1. "Néanmoins, malgré cela, nous avons réalisé de bons EL2. Mais après ceux-ci, j'ai juste commencé à me sentir moins bien au niveau de l'œil : la vision était OK mais c'était comme s'il y avait du sable à l'intérieur : je suis allé à l'hôpital et ils ont tout nettoyé et m'ont dit que ça devrait aller demain. Mais cet après-midi, je dois me reposer et simplement garder l'œil fermé. Néanmoins, je suis content car nous avons bien commencé le GP de Silverstone. Voyons maintenant si nous pouvons conserver ce bon niveau."

Annulé l'an dernier en raison de l'épidémie de COVID, le Grand Prix de Grande-Bretagne s'est tenu pour la dernière fois en 2019. Márquez avait alors concédé la victoire sur la ligne pour l'infime écart de 0'013 à Alex Rins. Également non couru en 2018 en raison des conditions météo et de piste déplorables, le Grand Prix disputé à Silverstone avait représenté la première annulation depuis le funeste GP de Malaisie 2011, lors duquel Marco Simoncelli avait trouvé la mort. La victoire avait également échappé à Márquez en 2017 (abandon) en 2016 (4e) et en 2015 (abandon).