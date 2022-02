Jack Miller attendu à Sepang après un long périple

Chaque année, Jack Miller attend avec une impatience non dissimulée son retour dans son pays natal. Exilé en Europe pour disputer le Championnat du monde, et installé en Andorre, le pilote australien doit se résoudre à ne retrouver les siens qu'une fois par an, durant la trêve hivernale.

Arrivé sur place fin novembre, juste après les essais de Jerez, il devait quitter le pays le 18 janvier pour retrouver l'Europe, reprendre sa préparation physique en vue du début de saison et tourner avec Ducati les vidéos promotionnelles qui accompagneront le lancement de l'équipe. Sauf que les choses ne se sont pas passées tout à fait comme prévu…

S'il a bien quitté Townsville, sa ville natale, et parcouru plus de mille kilomètres en voiture pour rejoindre le 19 janvier Brisbane, où l'attendait le premier vol d'un périple devant le mener à Barcelone, Miller n'a pas été plus loin, la faute à un petit grain de sable.

Le pilote Ducati était bien arrivé à l'aéroport avec tous ses papiers en règle, et notamment la preuve d'un test PCR négatif effectué la veille, sésame indispensable pour quitter l'Australie. Par malchance, son premier vol intérieur a été annulé, ce qui a entraîné la reprogrammation de toutes ses correspondances et retardé son départ du pays de 24 heures. Ce changement l'a obligé à se soumettre à un nouveau test PCR, une routine a priori, afin de pouvoir monter à bord de son avion.

À sa grande surprise, cependant, ce test s'est révélé positif et son voyage s'est donc arrêté là. Dans l'incapacité de retourner à l'aéroport, Jack Miller est remonté en voiture pour rejoindre sa ferme et s'y placer à l'isolement. Ducati, qui avait prévu d'organiser sa présentation officielle le 28 janvier, s'est vu dans l'obligation de repenser ses plans et de décaler son événement de plus d'une semaine.

Désormais, Jack Miller ne devrait plus tarder à rejoindre ses collègues. Parti de Townsville lundi, il est attendu à Sepang ce mardi soir. Ducati a pu confirmer qu'il avait été en mesure de fournir un test négatif et d'embarquer pour le premier avion lui permettant de quitter l'Australie. Après une nouvelle étape à Brisbane, puis un vol pour Melbourne, il a pris un vol direct pour Kuala Lumpur et n'aura plus qu'à rejoindre Sepang, où est réuni le paddock MotoGP pour les premiers essais de l'année.

L'équipe de communication de l'équipe italienne va désormais devoir travailler d'arrache-pied pour organiser sa présentation qui aura lieu le 7 février, ainsi que toutes les séances de photos et de tournages réunissant Jack Miller et son coéquipier Pecco Bagnaia avec la Desmosedici GP22. La moto a d'ores et déjà été dévoilée lundi grâce à quelques images permettant de patienter avant le lancement officiel. Miller sera quant à lui en piste samedi pour ses premiers essais de l'année.

