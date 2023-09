Jack Miller a enfin trouvé de bons réglages à Barcelone

Dans un Grand Prix où les motos italiennes ont monopolisé les six premières places, KTM a été plus en difficulté à Barcelone. Brad Binder a rencontré un problème technique en course et le meilleur représentant de la marque à l'arrivée a été Jack Miller, au huitième rang. Le #43 a abordé la course à l'aveugle après avoir demandé d'importantes modifications dans ses réglages à son équipe technique.

"On a fait de gros changements dans la matinée, je n'étais pas vraiment satisfait : je n'ai pas demandé ce qu'ils faisaient, j'ai juste livré des commentaires et demandé un gros changement pour la course", a expliqué Miller. "Ils ont changé la moto et sincèrement, c'était bon. [...] Ils ont changé la hauteur, la longueur [de la moto] et certaines pièces d'une manière assez conséquente. Il m'a fallu cinq ou six tours pour comprendre ce que la moto faisait et en tirer le meilleur. Je suis content du résultat, c'est la première fois qu'on progresse depuis quelques semaines."

Depuis son arrivée chez KTM, Jack Miller est en grande difficulté sur les pistes offrant peu de grip, ou quand des réglages inadaptés limitent son adhérence, ce qu'il a ressenti lors des dernières courses. L'Australien a senti qu'un cap avait été franchi pour la course de Barcelone, une piste réputée pour être parmi les plus glissantes du calendrier.

"Quand il y a peu de grip comme à Silverstone, ici ou en Argentine, on a beaucoup de mal. On a testé beaucoup de réglages différents et j'ai présenté mes excuses aux mécaniciens après la course parce qu'ils ont tout changé ce week-end. Il y a eu des changements constamment et, comme je l'ai dit, même entre le warm-up et la course. On avait une moto que l'on n'avait pas testée. C'est comme ça, quand on est dans un nouveau projet, on essaie de comprendre ce dont on a besoin dans certaines conditions et il faut en faire de plus en plus pour réussir."

Jack Miller

"On sait ce dont on a besoin", a souligné Miller. "On a fait de gros progrès [dimanche], c'est certain. C'est certain parce qu'on a vraiment joué dans ces conditions avec peu d'adhérence, pour essayer de comprendre ce que l'on doit faire pour générer de l'adhérence, trouver des sensations, générer de la vitesse. On a réussi à le trouver un peu [dimanche], je continue à jouer sur ça mais Misano arrive dans moins d'une semaine et c'est l'une des pistes avec le plus d'adhérence, comme Jerez, donc on va partir sur des réglages plus classiques et ça devrait plutôt bien marcher."

Pendant la course, Miller a profité du drapeau rouge puisqu'il avait percuté la moto de Binder après le chaos des premiers virages, ce qui avait endommagé son garde-boue. Avec une moto intacte pour le deuxième départ, il a évité tous les écueils mais a dû composer avec une dégradation de son pneu plus rapide que prévu : "Je suis content d'avoir bien fini la course, d'avoir pu me battre avec les gars et d'avoir pu être plus proche des leaders que pendant le sprint."

"J'ai fait quelques erreurs au début, à cause du côté droit du pneu", a déploré Miller. "Mon pneu avant s'est dégradé un peu plus vite que ce que j'aurais aimé. J'ai eu du mal un peu plus tôt que les autres, ça a clairement débuté un peu plus tard pour eux. J'ai vu des pilotes commencer à manquer leur freinage au premier virage et ça m'est arrivé un peu plus tôt, j'ai dû m'adapter. Mais j'ai pu rester là, me battre jusqu'à la fin."