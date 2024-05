Le "casse-tête" de Jack Miller dans les premiers tours

Le GP de France n'a pas permis à Jack Miller d'avoir le déclic qu'il espérait après un début de saison en dessous de ses attentes, et a peut-être un peu plus épaissit le mystère sur ses difficultés sur la KTM. Satisfait de sa moto vendredi, le pilote de l'équipe officielle a déchanté en qualifications avec une chute qui l'a contraint à un départ en 11e position. Lors du sprint, il a pris un très bon envol puisqu'il est remonté au sixième rang, mais il pense qu'il était possible de faire encore mieux dans les premiers virages.

"Le sprint était bon", a résumé Miller. "J'ai pris un bon départ [mais] j'ai été un peu trop tendre au virage 3. J'ai pris un bon envol et j'avais gagné beaucoup de terrain, et je me suis dit que le variateur de hauteur ne s'était pas encore désenclenché à l'avant, j'ai juste pensé à garder ma place, sans essayer d'attaquer, et c'est impossible face à ces sauvages. Soit tu attaques, soit tu es attaqué, donc j'ai été un peu coincé au virage 3, j'ai un peu perdu ce que j'avais gagné, mais j'ai pu trouver un rythme."

Miller a cependant reconnu qu'il lui "manquait un peu de vitesse" dans les premiers tours, ce qui a aidé Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio puis Pedro Acosta à le doubler. La chute de Marco Bezzecchi a permis à Miller de voir l'arrivée en huitième position mais une fois le sprint terminé, il cherchait à comprendre pourquoi il avait eu du mal à exploiter son pneu arrière dans les premiers tours.

"Ceux autour de moi pouvaient vraiment le faire fonctionner tôt aux virages 6, 7 et 8, même dans la chicane, et j'avais de l'inertie, j'attendais que ça arrive. Ça s'est amélioré pendant la course, je me sentais fort dans les derniers tours. C'est positif mais comme je l'ai dit, on doit comprendre pourquoi on a eu un peu plus de mal au début de la course , parce que c'est là que l'on peut gagner ou perdre des places."

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo de: KTM Images

La course principale a été loin d'apporter les réponses que Jack Miller recherchait. Il a cette fois conservé sa 11e place au départ et malgré deux chutes devant lui en début de course, il a perdu des positions et était 13e à mi-parcours, avant de chuter. L'Australien peine à comprendre ses difficultés alors qu'il était performant lorsqu'il roulait seul durant les séances d'essais.

"Je me sentais bien dans la matinée, pas tant dans l'après-midi", a-t-il résumé. "J'essaie de comprendre quelle est la différence entre les après-midis. C'était la même chose que [samedi], j'avais du mal à rester dans les 1'31, à faire un seul 1'31. Le matin, en pneus usés le pneu était génial, j'arrivais à être constamment dans les 1'31 en étant seul, mais en course j'ai eu du mal à rouler à ce rythme."

"La moto a commencé à s'améliorer quand la course a avancé mais je n'ai rien fait de différent : j'ai chuté au même endroit, j'étais 1 km/h plus rapide qu'au tour précédent mais ce n'était pas mon passage le plus rapide, et il y a eu un blocage. C'est un vrai casse-tête, on essaie juste de comprendre ce que l'on peut faire différemment pour renverser la situation, mais c'est sûr que c'est un moment difficile."

Pour Jack Miller, il est "dur de dire" si ces difficultés concentrées sur début de course sont dues à la gomme Pirelli déposée par les pilotes des catégories Moto3 puis Moto2 avant les deux épreuves du week-end en MotoGP. "Je ne le pense pas, je pense qu'il y a plus de variables qui entrent en compte", a analysé Miller. "[Samedi] après-midi, j'avais vraiment beaucoup de mal au virage 1 et la même chose [dimanche], j'ai juste pris le pneu dur pour ça. J'essayais de trouver un peu plus de stabilité au virage 1 mais ça n'a pas aidé."

"Dans la matinée, il n'y avait pas le moindre problème au premier virage, et c'était la même chose tout le week-end. Vendredi, j'ai littéralement dit que c'était la moto la plus stable et avec laquelle j'étais le plus à l'aise de ma vie au virage 1, et je me suis peut-être porté la poisse."

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo de: KTM Images

"J'essaie de comprendre ce que c'est précisément, comment on peut essayer de trouver le rythme quand il y a les autres en piste, parce que j'ai vraiment du mal. Seul, dans la matinée, vendredi après ou samedi matin, j'étais capable de faire de bons chronos seul, d'être vraiment constant dans les 1'31, toutes les étoiles se sont alignées, jusqu'à rouler en 1"31"9 en EL2, je pouvais le faire en fumant une clope."

"On essaie de contourner ça, de comprendre ce que je dois faire différent. Vous savez, je suis très ouvert cette année, j'essaie tout ce que je peux, ça s'améliorera, c'est juste une question de savoir quand."

Comme Acosta, Miller a en plus été une nouvelle fois confronté aux soucis de vibrations qui troublaient déjà les pilotes KTM à Jerez, un élément venant s'ajouter aux difficultés du début d'épreuve. "[C'était] un peu au virage 11, un peu au virage 8, beaucoup au virage 12, en laissant la moto rouler", a listé Miller. "Il y avait d'assez grosses vibrations, au dernier virage aussi, donc c'est encore présent. Ça te limite un peu dans la vitesse de passage en courbe parce que tu laisses filer la moto avant de mettre les gaz."

"Quand ça manque de grip, surtout dans la première phase et avec la gomme Pirelli [encore en piste], je vois que les autres accélèrent assez fort en début de course mais je ne suis clairement pas en mesure de le faire. Je ne pense pas qu'il y ait un manque de grip en piste, c'est juste la façon dont on l'exploite."