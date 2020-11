Vainqueur de son duel avec Morbidelli, Miller quitte Pramac avec style

Une semaine après avoir échoué à doubler Franco Morbidelli dans la lutte pour la victoire au GP de Valence, Jack Miller est parvenu à prendre l'avantage sur le pilote italien dans le tout dernier tour au Portugal, mais cette fois pour la deuxième place. Le pilote du team Pramac est satisfait d'avoir remporté son duel mais il n'a rien pu faire face à Miguel Oliveira, dominateur dans l'intégralité de la course. Quoi qu'il en soit, la performance de l'Australien aura eu non seulement le mérite de signer un bel adieu à l'équipe Pramac, mais aussi de récompenser Ducati d'une couronne mondiale cette saison, avec le titre des constructeurs.

"J'ai fait les calculs et j'ai passé 50 tours derrière [Morbidelli] sur les deux dernières courses !" s'est amusé Miller au micro du site officiel du MotoGP. "J'ai réussi à le doubler ce week-end, mais c'est dommage qu'Oliveira ait été loin devant nous ! Il avait un rythme incroyable aujourd'hui. J'espérais que ça puisse tourner en notre faveur dans la seconde partie de la course. Franckie et moi, on n'était pas lent ! On attaquait, avec des petits 1'40 dans toute la course, quelques tours en 1'39, et il creusait quand même l'écart ! Je lui tire mon chapeau, il a fait une course incroyable, et aussi à Franco pour avoir eu ce rythme. On n'a fait aucune erreur en course. Le rythme était diabolique dans les dernières courses."

Le pilote australien n'a jamais été à plus de 0"891 de Morbidelli durant les 24 premiers tours de la course. Plusieurs de ses tentatives pour prendre l'avantage ont échoué, en raison des caractéristiques de la piste ou du vent, et Miller a compris qu'il était préférable d'attendre le dernier moment pour porter son attaque.

"Je voulais le doubler plus tôt dans la course. Je sentais que j'avais un meilleur rythme en fin de course, j'ai plutôt bien préservé le pneu arrière, surtout le sur le côté gauche. On a beaucoup de freinages sur l'angle ici donc parfois on est piégé en revenant sur quelqu'un. A chaque fois que je revenais sur lui, je n'étais pas loin de le toucher à l'arrière et je devais sortir large. J'ai fait le yoyo en permanence. À quatre tours de la fin, je me suis dit que j'allais m'économiser pour le dernier tour, pour voir quoi faire. On avait du vent de face donc je n'avais pas un énorme avantage dans la ligne droite principale, mais on a quand même pu le faire. Au virage 14, j'ai dû utiliser toute la capacité de la Ducati à tourner, et il ne fallait absolument pas que j'ouvre la porte, parce que je savais que cette Yamaha plongerait à l'intérieur ! On a pu le faire et je suis vraiment content de finir la saison comme ça et d'aborder la saison prochaine sur une bonne note."

Cette saison 2021 verra Jack Miller rejoindre l'équipe Ducati factory, après trois ans dans le team Pramac. C'est avec une certaine émotion que le pilote australien fait ses adieux à la formation italienne, avec laquelle il sent qu'il a franchi un cap dans sa carrière.

"Être sur le podium, c'est une belle façon de finir mon chapitre avec Pramac", se réjouit Miller. "J'ai beaucoup muri comme pilote et comme homme au cours des trois dernières années. J'apprécie vraiment tout ce que Paolo Campinoti [PDG de Pramac] et Francesco Guidotti [team manager de l'équipe] ont fait pour moi, grâce aux leçons de vie qu'ils m'ont données, sur la piste et en dehors. C'est irremplaçable. Je m'en souviendrai tout ma vie. Je ne peux pas les remercier suffisamment, du fond de mon cœur."

"Je leur serai éternellement reconnaissant pour ça et pour ce qu'ils ont fait pour moi, parce que quand je suis arrivé, il y avait une sorte de point d'interrogation, je dirais", a-t-il ajouté en conférence de presse. "Je sens que j'ai donné tort à quelques personnes et que j'en ai fait taire quelques uns donc j'espère que ça va continuer."