Miller juge les dépassements de plus en plus difficiles

Le MotoGP est plus disputé que jamais, avec des machines aux performances similaires, ce qui signifie que six pilotes différents ont une chance de quitter Jerez en tête du championnat dimanche soir, alors que six courses auront été disputées. Cette proximité entre toutes les motos complique aussi le déroulement des courses selon Jack Miller, pour qui les dépassements sont de plus en plus difficiles.

Parti à la faute alors qu'il attaquait Joan Mir à Portimão, le pilote Ducati a plus de mal à faire la différence que par le passé, et il estime que la pression est plus forte sur les pilotes puisqu'une erreur ne pourra peut-être pas être compensée. "Les motos sont performantes, donc c'est très dur de doubler maintenant", a expliqué Miller. "Portimão est de toute façon très difficile pour les dépassements, on sait que les options sont très limitées."

"C'était la même chose en Argentine, la même chose au Texas, ce n'est pas facile de faire des dépassements en ce moment. Faire une erreur peut te coûter plusieurs places, ça peut vraiment influencer le résultat final, parce que si on fait des erreurs, reprendre ces positions n'est plus aussi facile qu'avant. Chez Ducati, on ne peut plus doubler tout le monde."

Les motos ont des performances similaires tout en ayant des forces différentes et Miller sent qu'il faut prendre cet élément en compte pendant un Grand Prix : "Suzuki a très bien renforcé sa moto, les Honda ont été vraiment, vraiment rapides aussi. Je pense que toutes les motos ont leurs forces et leurs faiblesses. La Yamaha est bonne dans les virages. C'est difficile, il faut approcher chaque moto avec une stratégie un peu différente, donc c'est assez dur."

La compétitivité du plateau actuel fait qu'il est impossible de désigner un favori et pour Jack Miller, la quasi-totalité des pilotes sont des prétendants à la victoire au GP d'Espagne : "[Il y a] probablement 19 ou 20 [pilotes capables de gagner], parce que c'est ça en ce moment. Je pense qu'à part les rookies, tout le monde a ses chances. Allez, peut-être pas 20, plutôt 18, il y a ceux qui souffrent un peu plus, mais les 16, 17 ou 18 premiers [peuvent gagner], parce que ça peut s'inverser. Tout le monde a tellement d'informations [à Jerez] que tout le monde y est bon. Si on regarde les chronos des tests l'an dernier, c'était incroyable."