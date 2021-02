Miller : Un "grand honneur" de succéder à Bayliss et Stoner

Un nouvel épisode de l'Histoire liant Ducati aux pilotes australiens va s'écrire en 2021 avec l'arrivée de Jack Miller dans l'équipe officielle. Avant lui, Troy Bayliss et Casey Stoner ont connu le succès avec les machines de la marque de Bologne : le premier a décroché trois titres en WorldSBK et une victoire MotoGP mémorable à Valence en 2006, pour une pige qui marquait sa dernière apparition dans la catégorie, tandis que le second reste à ce jour le seul pilote à avoir été sacré Champion du monde de MotoGP avec Ducati, en 2007.

C'est donc avec une certaine émotion que Jack Miller fait son arrivée dans l'équipe avec laquelle il a vu ses aînés briller. "[Après] Bayliss et Stoner, porter ce logo en MotoGP est un grand honneur pour moi", a déclaré le jeune Australien, âgé de 26 ans. "Je peux en être fier. Maintenant, je dois me hisser à leur niveau et faire ce qu'ils ont fait par le passé sur cette moto."

Les similarités entre Miller, Bayliss et Stoner ne se cantonnent pas à la nationalité, les trois pilotes étant réputés par leur franc-parler, caractérisé par des commentaires directs et un langage parfois fleuri, et c'est en toute connaissance de cause que Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse, s'est réjoui de l'arrivée d'un pilote au "caractère assez fort" dans l'équipe officielle en marge de la présentation de la Desmosedici GP21.

Miller s'inscrit ainsi dans la lignée de ses illustres compatriotes, affichant sa volonté d'émuler leurs succès. "Je ne pense pas qu'il y ait des Australiens chez Ducati, donc tout le monde veut que des Australiens y soient !" s'amuse-t-il. "C'est étrange, parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de pilotes australiens. C'est un peu bizarre. C'est une grosse motivation pour moi. Troy et Casey ont porté ces couleurs, ça signifie quelque chose. C'est un peu plus spécial pour moi parce que je dirais que j'ai grandi en les idolâtrant."

Miller ne veut cependant pas que la comparaison avec Bayliss et Stoner devienne un poids : "La pression est celle qu'on se met sur les épaules. Je suis le plus dur envers moi-même. Je me mets déjà suffisamment de pression, je n'ai pas besoin d'en chercher ailleurs. Je ne pense pas avoir plus de pression. Ces pilotes étaient fantastiques et je vais essayer d'être aussi bon que possible, quel que soit le niveau que ça sera. On veut atteindre leur niveau mais on verra avec le temps."

Et lorsqu'on lui demande s'il sera le "nouveau Stoner", Miller confirme son désir d'écrire sa propre histoire avec Ducati : "J'ai grandi en idolâtrant Casey, Troy et ces mecs. Ils ont tous été de grands champions. Je veux juste être le meilleur Jack Miller possible."

Miller est motivé par les critiques

Cette volonté d'imposer son style se manifeste également par la façon dont Jack Miller encaisse les critiques, reconnaissant être mû par une volonté de décrocher de bons résultats pour faire taire ceux qui doutent de sa capacité à faire triompher la Ducati, ce qu'il n'a pas réussi à faire avec le team Pramac, son seul succès en MotoGP ayant été conquis avec une Honda.

"Je pense que c'est une motivation. C'est une part importante dans ce qui me motive, c'est sûr. Il y a encore des personnes qui doutent de moi, mais je veux faire de mon mieux et je pense que si je peux continuer à progresser et que les résultats continuent à s'améliorer, ça s'éteindra tout seul."

Miller a déjà décroché une pole et neuf podiums avec la Ducati du team Pramac, dont les liens avec le constructeur italien sont très forts. Il sent que le soutien appuyé de Borgo Panigale depuis trois saisons a fait de lui un meilleur pilote.

"Je pense qu'ils m'ont donné les outils pour progresser. Ce n'est jamais facile, c'est sûr. Je pense que ça aide à prouver sa valeur, ça m'a vraiment permis de mûrir et de devenir qui je suis. Ça m'a aidé. Je ne suis plus un gamin, mais ils m'ont donné les outils pour continuer à progresser. Dans le système Ducati, si on est bon et qu'on leur montre qu'on l'est, les nouveautés arrivent toujours et ça aide vraiment à progresser."

Propos recueillis par Lewis Duncan

