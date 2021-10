Jack Miller minimise les dangers du circuit d'Austin

Un véritable concert de critiques s'est abattu sur les conditions de piste rencontrées par les pilotes à Austin. Face aux très nombreuses bosses à l'origine de spectaculaires mouvements des machines, certains pilotes sont favorables à l'idée de raccourcir la course tandis que d'autres ont même suggéré son annulation pure et simple. Jack Miller, monté sur le podium lors de la précédente visite du MotoGP sur ce circuit en 2019 et à nouveau performant vendredi avec le deuxième temps, ne partage pas l'inquiétude de la majorité de ses confrères, en appelant à leur capacité d'adaptation.

"Les bosses sont là, elles sont là pour tout le monde, donc ce n'était pas si mal", a déclaré l'Australien. "Un peu glissant le matin sur le mouillé, mais à certains endroits il y avait une adhérence incroyable. Le nouvel asphalte a vraiment beaucoup d'adhérence sur le mouillé, à tel point que j'arrivais à toucher mon coude, ce que je n'aurais jamais cru possible sur le mouillé, donc c'était assez cool. Mais à d'autres endroits où c'est le vieil asphalte, c'est littéralement l'autre extrême de l'échelle de Richter, c'est comme de la glace."

"Il faut donc vraiment essayer d'utiliser sa tête en piste, il faut se laisser de la marge à certains endroits et attaquer à d'autres. Ce n'est vraiment pas la piste la plus facile, mais je pense que ça ajoute un élément supplémentaire, je dirais. Certes, les bosses sont là, il faut juste essayer de trouver la meilleure manière de les passer, comment les gérer tour après tour. Je m'améliore, mais ce n'est pas encore parfait. Nous devons continuer à travailler là-dessus, le virage 10 est assez difficile. Mais je suis relativement content du déroulement de cette journée.

Néanmoins conscient qu'une amélioration de la piste sera nécessaire avant les prochaines visites du championnat sur le circuit texan, Miller préfère voir la situation à laquelle le plateau est confronté ce week-end comme un défi supplémentaire : "C'est sûr que c'est exigeant physiquement, mais tout le monde sait que ce circuit est exigeant physiquement. Trop dangereux ? Enfin, je ne pense pas que ce soit dangereux, il faut juste comprendre comment l'aborder – et il faut l'aborder avec de la prudence, comme dans toute autre condition de piste : que ce soit sec, humide ou quoi que ce soit. C'est différent. C'est sûr que ça ne peut pas continuer comme ça, il faut que quelque chose soit fait, mais à ce stade, nous sommes là, nous ferons la course."

Et alors que beaucoup de pilotes ont eu beaucoup plus de mal à piloter leurs motos qu'en 2019, Jack Miller a même senti des progrès, grâce aux gains trouvés par Ducati dans l'agilité de la machine et déjà mis en avant dans les dernières courses : "La moto est certainement bien plus facile ici. J'aime mettre ça sur le compte de ce que j'ai fait ici. J'ai trouvé quelques astuces sur cette piste et j'ai été vraiment surpris. J'ai réussi mon dernier tour à la perfection et je me suis dit 'ah ouais', j'étais quatre dixièmes en dessous de mon meilleur temps et je me suis dit 'c'est cool'."

"Puis j'ai essayé d'utiliser le tendre à l'avant et ce n'était pas génial au freinage pendant le reste du tour, il fallait juste que je garde un peu de marge. Je me suis fait quelques frayeurs, comme vous l'avez vu. Mais en effet, la moto marche vraiment bien – pas seulement dans le premier secteur mais aussi le quatrième, les virages 16-17-18, c'est phénoménal. [...] La sensation est fantastique, c'est sûr que la moto est dix fois meilleure que la dernière fois que nous sommes venus ici."

Avec Benjamin Vinel