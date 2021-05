Jack Miller prolonge son contrat avec Ducati

Jack Miller s'engage avec Ducati dans la durée. Comme Pecco Bagnaia, l'Australien a rejoint l'équipe officielle de la marque italienne en provenance du team Pramac cette année, mais contrairement à son coéquipier, que le contrat liait d'emblée au team factory jusqu'à fin 2022, Miller ne s'était engagé que pour une saison, assortie d'une option.

Son avenir est désormais assuré au-delà de 2021. Après un début de saison difficile, Miller s'est relancé en enchaînant deux succès à Jerez puis au Mans, des résultats prometteurs qui ont définitivement convaincu les dirigeants de Ducati de prolonger son contrat pour la saison prochaine.

"Je suis ravi de pouvoir continuer mon aventure avec le team Ducati Lenovo la saison prochaine", a déclaré le pilote de 26 ans, qui dispute actuellement sa septième saison dans la catégorie reine. "Porter ces couleurs est un grand honneur pour moi, et avoir pu gagner deux dernières courses sur la Desmosedici GP est un vrai rêve ! Cela n'aurait pas été possible sans le grand soutien que m'ont témoigné ces derniers mois Ducati et toute l'équipe, et je souhaite remercier Gigi [Dall'Igna], Paolo [Ciabatti], Davide [Tardozzi] et Claudio [Domenicali] pour la confiance qu'ils ont placée en moi."

"Je souhaite à présent me concentrer exclusivement sur la saison en cours. Nous sommes quatrièmes au classement, non loin du leader, et le championnat est encore très long. Je vais faire de mon mieux pour poursuivre sur cette lancée positive et me battre pour le titre. Forza Ducati !"

Arrivé directement du Moto3 en MotoGP en 2015, sur la Honda du team LCR, Miller a rejoint le team Marc VDS la saison suivante, avec lequel il a décroché son premier succès à Assen. Le natif de Townsville a intégré l'équipe Pramac en 2018, avec qui il a cumulé neuf podiums, passant plusieurs fois à côté de la victoire. C'est finalement lors du troisième Grand Prix de cette saison qu'il a fêté son premier succès avec Ducati. Les 50 points cumulés en deux courses lui ont permis de remonter à la quatrième place du championnat, 15 unités derrière Pecco Bagnaia et 16 derrière le leader, Fabio Quartararo.

"Nous sommes ravis de pouvoir annoncer que nous continuerons avec Miller en 2022", a commenté Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse. "Au cours de cette première [partie de] saison, Jack a fait preuve de beaucoup de talent, de professionnalisme et d'une forte détermination. Après un début de saison difficile, il a pu décrocher deux victoires importantes dans des conditions différentes. Il est certainement l'un des pilotes qui comprend le mieux notre Desmosedici GP afin d'exploiter pleinement son potentiel dans n'importe quelle condition, comme l'a démontré sa récente victoire au Mans. Comme toujours, notre objectif reste le titre mondial, et nous pensons qu'avec Jack et Pecco, nous serons parmi les principaux protagonistes de la course au titre en 2022."

Parmi les autres pilotes sous contrat avec Ducati en MotoGP, Jorge Martín est lui aussi détenteur d'un accord pour 2022. Son coéquipier au sein du team Pramac Racing, Johann Zarco, devrait être reconduit à son tour très prochainement. Le constructeur italien est par ailleurs en discussion pour définir le reste de son groupe, des contacts ayant été rapportés avec les teams VR46 et Gresini afin qu'ils deviennent les nouvelles équipes satellites de la marque.

