Jack Miller surpris de son adaptation rapide à la KTM

Après cinq saisons à piloter des Ducati et deux jours seulement après sa dernière course sur la Desmosedici, Jack Miller a découvert un nouvel univers au test de Valence, qui marquait son arrivée chez KTM. En raison de ses engagements toujours en cours avec Ducati, l'Australien portait une combinaison neutre et sa moto n'affichait pas les sponsors de la marque autrichienne, mais il a quand même pu se faire une première idée de sa nouvelle machine.

"C'était vraiment fun, la météo était fantastique pour le test", a déclaré Miller au site officiel du MotoGP. "Le vent était un peu fort, mais on a quand même pu prendre la piste assez vite et rouler jusqu'à la fin de la séance. J'ai fait beaucoup de tours, je me suis vraiment amusé à découvrir la moto et à comprendre l'équipe, c'était une bonne journée."

Miller n'ayant aucune expérience de la KTM, il n'a naturellement pas été impliqué dans le travail de développement dès mardi et la marque ne l'a fait rouler que sur le prototype de 2023. Ce dernier n'est selon lui pas si différent de la Ducati, même s'il n'a pas encore poussé sa nouvelle moto dans ses retranchements.

"Sincèrement, je me suis habitué plus facilement que je ne le pensais. Après avoir passé autant de temps sur une autre moto, j'ai été plutôt à l'aise dès le début et j'ai pu jouer avec elle jusqu'à la fin de la journée. J'étais plutôt à l'aise en fin de journée. Je suis plutôt content de la façon dont on a fini."

"Malheureusement il n'y a pas vraiment eu de time attack, j'ai fait mon meilleur chrono avec un medium et j'ai utilisé le tendre en fin de journée. Il a fallu arrêter avec le medium et utiliser un tendre rodé, et essayer différentes choses. J'aurais adoré faire quelques tours agressifs mais je suis quand même plutôt content du résultat."

Binder a préparé la saison 2023

Brad Binder

Seul Brad Binder a pu véritablement entrer dans un travail technique mardi, puisque Jack Miller était dans une phase d'adaptation, tout comme les pilotes de l'équipe Tech3 portant désormais les couleurs de GasGas avec Pol Espargaró et Augusto Fernández, qui faisait même son premier test dans la catégorie. KTM avait prévu un programme chargé pour son pilote, qui a entamé la journée avec la moto de Valence avant de basculer sur une version hybride mêlant les pièces 2022 et celles envisagées pour 2023.

"Il y avait pas mal de nouveautés partout : le châssis, le moteur, l'électronique, et nous avons testé un nouvel ensemble aérodynamique", a souligné Francesco Guidotti, team manager de l'équipe officielle. "Le projet reste encore jeune donc nous travaillons autant que possible. Nous allons maintenant avoir quelques jours en soufflerie et quelques tests en décembre pour prendre les décisions avant Sepang et le lancement de la saison."

Deuxième du GP de Valence après avoir bénéficié d'un nouveau châssis qui a apporté des progrès à l'accélération, Brad Binder a apprécié d'avoir encore plus de nouveautés à évaluer. "C'était cool aujourd'hui, on avait une tonne de choses à tester", s'est félicité le Sud-Africain. "On avait une moto un peu nouvelle, des nouveautés aérodynamiques, et on a récolté de très, très bonnes informations pour l'intersaison. Je suis très reconnaissant envers mon équipe, ils ont énormément travaillé cette année et ils ont apporté énormément de choses à tester. Évidemment, certaines sont assez bonnes, d'autres non, et maintenant ils peuvent tout assembler. On verra ce qu'ils nous apporteront à Sepang."

Sebastian Risse juge également ce travail positif. "Nous sommes assez heureux d'avoir travaillé sur des domaines pour lesquels nous cherchions des solutions depuis pas mal de temps", a précisé le responsable technique de KTM. "Brad connaît évidemment très bien la moto donc nous avons pu explorer des options pour les réglages, et travailler sur un concept aéro qui n'est pas finalisé, mais pour lequel il était bon de recueillir quelques données. Le résultat final a été très positif."