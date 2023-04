Jack Miller sentait la victoire possible avant sa chute

La chute de Pecco Bagnaia a marqué les esprits à Austin mais un autre pilote a peut-être perdu une chance de victoire avec une erreur. Jack Miller occupait la troisième place en début d'épreuve, derrière son ancien coéquipier et Álex Rins, et n'accusait qu'une seconde de retard sur le duo quand il a été piégé au cœur de l'enchaînement de virages rapides dans la première partie du tracé.

L'Australien est d'autant plus déçu qu'il pensait être en mesure de se battre pour la première place, ayant tout fait pour mieux gérer ses pneus que Bagnaia et Rins pendant les premiers tours. "Je sentais vraiment que la victoire était à ma portée en raison de la façon dont [la KTM] gère le pneu arrière", a expliqué Miller.

"Les autres, surtout dans le long virage à droite, creusaient l'écart sur moi en début de course, ils étaient assez agressifs sur les gaz et sollicitaient beaucoup l'arrière alors que j'étais prudent, je ne mettais pas tous les gaz et j'avais une trajectoire plus serrée en attendant de [remettre les gaz] au virage suivant. Ils creusaient un peu l'écart au début et je voulais rester calme puis voir."

"Après cinq tours, leur stratégie ne fonctionnait plus et je commençais à me rapprocher dans ce secteur. Dans les virages lents, je gérais un peu mieux les pneus, Rins patinait un peu plus que moi à l'accélération donc je sentais vraiment qu'on avait de bonnes chances. Mais on dit tous ça quand on finit dans les graviers après quelques tours !"

"La moto fonctionnait vraiment bien", a insisté Miller. "Je me sentais vraiment bien dans le deuxième secteur, je pouvais revenir à chaque tour et après j'ai un peu patienté, j'ai changé les cartographies, j'étais plutôt à l'aise. Je sentais que je revenais un peu sur eux, ils commençaient à perdre un peu en rythme et on arrivait au stade où il fallait préserver les pneus. C'était un peu la fin des tours d'attaque."

Jack Miller pense avoir un peu ouvert sa trajectoire dans la courbe précédant la chute, ce qui a pu déséquilibrer sa moto : "J'ai abordé le virage, et après avoir analysé les données, en changeant [de direction], j'ai marqué une pause dans le changement parce que j'étais sorti un peu plus large, ça a chargé l'arrière et quand il s'est déchargé, ça en a mis un peu plus sur l'avant, donc c'est peut-être lié à ça. Ça se joue à rien, mais ça suffit ici."

"Quand c'est parti, j'ai un peu tenu avec le coude mais c'était impossible de sauver ça. C'est comme ça, on était performants, on avait un bon rythme par rapport aux autres et je me sentais bien, mais elle m'a échappé."

Miller n'a pas cherché à incriminer les pressions de pneus, les "bons choix" ayant été faits par KTM. Ce sont surtout le manque d'adhérence et son agressivité qui sont en cause : "C'est juste dû à la piste et moi qui attaquais à ce moment-là, comme pour la chute de Pecco et de beaucoup d'autres. La piste était glissante et elle ne pardonne rien. Il faut piloter avec une petite marge. Rins a réussi à le faire pendant le week-end. On va en tirer les leçons, retenir le positif et le négatif, et aller de l'avant. Globalement c'était un bon week-end, on a montré une bonne vitesse."

Binder surpris par sa chute

Après l'abandon de Jack Miller, tous les espoirs de l'équipe KTM officielle reposaient sur Brad Binder. Le Sud-Africain a perdu du temps dans le premier tour mais il l'a terminé au neuvième rang, deux places de mieux que sa position sur la grille, après avoir profité de plusieurs chutes. Mais contrairement à son coéquipier, il était en difficulté dans les premiers tours et Maverick Viñales a fini par le doubler.

"J'ai pris un assez bon départ", a-t-il expliqué. "Au dernier moment, j'ai choisi de passer à l'extérieur au premier virage. C'était la pire chose à faire parce que tout le monde s'est gêné, j'ai été poussé vers l'extérieur et j'ai perdu beaucoup de temps. Il y a eu deux ou trois chutes dans le premier tour, qui m'ont vraiment obligé à couper les gaz et m'ont encore fait perdre énormément de temps. Dans les cinq ou six premiers tours je ne me sentais pas bien, je n'étais pas à l'aise. C'était dur de freiner et de vraiment comprendre le niveau d'adhérence. C'était un peu bizarre à l'avant."

Binder a ensuite profité des abandons de Miller et Pecco Bagnaia pour remonter à la huitième place. Il a attaqué Johann Zarco mais a fait une première erreur qui a rendu la position au Français, et une seconde qui l'a vu chuter. Binder a pu repartir mais n'a pris que les trois points de la 13e place.

"Deux ou trois tours avant la chute, j'ai gagné en confiance. J'étais beaucoup plus rapide, j'ai bien progressé. Tout se passait bien. J'ai freiné un peu trop tard dans la ligne droite opposée, puis en freinant dans la petite épingle sur la gauche, j'ai juste perdu l'avant. Je ne m'attendais pas à ça, je n'ai pas l'impression d'avoir fait une erreur mais c'était difficile en piste. Il y avait beaucoup de vent et l'avant était vraiment délicat pour tout le monde ce week-end. C'est un peu dur mais c'est comme ça."

"C'est décevant parce que j'étais revenu sur ce groupe avec Miguel, Zarco et Viñales, donc j'aurais aimé au moins me battre avec eux", a ajouté Binder.

Neuf pilotes sont tombés pendant la course, sur un circuit très piégeur en raison des bosses et du manque d'adhérence. Brad Binder pensait pourtant être en mesure de gérer la situation : "J'ai senti que j'ai sauvé pas mal [de chutes] ce week-end. On a des sensations, c'est juste que parfois, on arrive au stade où ça part et où on n'a aucune chance que ça revienne. C'est comme ça, ça peut arriver."