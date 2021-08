Jake Dixon en MotoGP à Silverstone, "un rêve devenu réalité"

Le team SRT a officialisé l'arrivée de Jake Dixon dans ses rangs pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui aura lieu la semaine prochaine à Silverstone. Le pilote anglais a été appelé en renfort afin de remplacer Franco Morbidelli, convalescent, comme l'ont fait avant lui Garrett Gerloff (à Assen) et Cal Crutchlow (lors des deux courses du Red Bull Ring). Crutchlow devait encore être aux affaires en Grande-Bretagne, mais le divorce soudain entre Yamaha et Maverick Viñales a entraîné son transfert vers l'équipe d'usine, lui aussi confirmé ce vendredi.

Âgé de 25 ans, Dixon dispute actuellement sa troisième saison en Moto2, déjà au sein de l'équipe malaisienne. Actuellement 19e du championnat, il compte pour meilleur résultat en 2021 une septième place obtenue lors du Grand Prix d'ouverture, après deux entrées dans le top 5 décrochées l'an dernier. Il n'est encore jamais monté sur le podium. Lui qui avait déjà disputé son premier Grand Prix dans le cadre du remplacement d'un pilote, en 2017, et déjà à Silverstone, le voici qui touche à présent son rêve en grimpant d'un échelon.

"Accéder à la catégorie MotoGP a été l'objectif de toute ma vie, alors avoir l'opportunité de le faire pour un Grand Prix cette année, et sur la moto sur laquelle j'ai toujours voulu le faire, la Yamaha YZR-M1, qui plus est à domicile, c'est quelque chose de vraiment spécial", se réjouit Jake Dixon. "Ça va être très difficile, mais j'ai hâte d'enfourcher la grande moto, même si elle est différente, et c'est très excitant ! Je n'ai pas réussi à dormir, je n'ai fait qu'y penser. C'est un rêve qui devient réalité."

"Je vais tout donner pour faire de mon mieux pour l'équipe et je veux leur adresser un immense merci pour cette opportunité, ainsi qu'à Yamaha pour avoir cru en moi. Je n'ai pas d'objectifs, j'ai juste envie d'en profiter et de recueillir toute l'expérience possible. Je veux souhaiter à Franco un prompt rétablissement et j'espère qu'on pourra le revoir bientôt de retour en piste."

Razlan Razali non plus, ne fixe pas d'objectif au pilote anglais. Mais celui-ci faisant partie des noms qui circulent pour former le line-up SRT en 2022, amené à être intégralement repensé, on peut être certain que son adaptation sera observée de près.

"C'est une occasion unique pour Jake de montrer ce qu'il peut faire et d'explorer son potentiel sur une Yamaha YZR-M1", souligne le patron malaisien. "Nous ne fixons pas d'objectifs particuliers en termes de résultats. C'est une opportunité d'acquérir de l'expérience sur son Grand Prix national, pendant que Franco poursuit sa récupération. C'est un one-off, et nous voulions que ce soit l'un des pilotes de notre famille qui ait cette chance de monter sur une MotoGP."

"Étant donné qu'il s'agit de son Grand Prix national, c'est un circuit que Jake connaît bien et ce sera formidable pour les fans britanniques d'avoir un autre pilote dans la catégorie reine. Nous remercions également Cal pour sa contribution à l'équipe lors des deux derniers Grands Prix et nous lui souhaitons le meilleur pour le week-end prochain."

Si Razlan Razali précise qu'il s'agit d'un one-off, il n'en demeure pas moins que la situation de Yamaha pour la suite de la saison reste floue à ce stade. Cal Crutchlow a déjà fait savoir qu'il ne souhaitait pas rester en poste jusqu'à la fin du championnat et les options sont rares. Si Franco Morbidelli devait être promu dans l'équipe d'usine dès son retour de blessure, Petronas SRT aurait besoin d'un intérimaire de plus longue durée, et dans le cas contraire c'est le team factory qui aurait cette nécessité.

En attendant, c'est Adam Norrodin qui figure sur la liste des engagés en Moto2 en tant que remplaçant de Jake Dixon, le Malaisien que l'on n'avait plus vu en Grand Prix depuis 2019.