La situation de Maverick Viñales est assez compliquée. Le pilote espagnol, en effet, dispose d'un contrat avec Yamaha qui expire fin 2020, mais pourrait décider de le renouveler avec l'équipe d'Iwata à la fin de la saison prochaine. Mais beaucoup de variables peuvent peser sur sa décision.

Si, en fait, Valentino Rossi décide de poursuivre sa relation avec l'équipe japonaise, chez Yamaha, il faudra alors choisir entre continuer avec Viñales ou se concentrer fortement sur l'excellent Quartararo en le faisant monter dans l'équipe officielle.

Mais Maverick ne resterait pas pour autant à pied. Son talent est apprécié par toutes les autres équipes de haut niveau. En particulier Ducati et Suzuki, qui semblent très intéressés par lui pour l'avenir.

Dans un entretien avec Marca, Lin Jarvis a tenté de faire le point sur la situation : "Parler de 2021 me semble prématuré, c'est dans deux ans. Bien sûr, l'année prochaine, les pilotes resteront les mêmes. Pour l'équipe d'usine, nous avons besoin de deux pilotes rapides et Fabio est très intéressant, il est donc logique qu'après deux ans dans l'équipe satellite, il veuille passer pilote officiel".

Le team principal de chez Yamaha a ensuite continué : "Maverick est très intéressant car il est rapide et dispose de quatre années d'expérience dans l'équipe officielle. Je pense qu'il a le potentiel pour gagner le championnat du monde. Valentino est aussi intéressant parce qu'il est souvent très compétitif et qu'il est certainement parmi les meilleurs pilotes, mais la question est de savoir s'il va continuer ou non. Il faut attendre et voir. Pour l'instant, ce n'est pas un problème parce que nous n'avons pas à prendre de décisions, mais cela pourrait le devenir."

Enfin, Jarvis a conclu son discours en ces termes : "Cela dépendra des intentions de Maverick et pour l'instant il nous a dit qu'il voulait rester avec nous, mais bien sûr il est important que notre moto soit compétitive. Il a bien commencé, mais il a ensuite connu une période plus difficile et nous n'avons pas pu lui donner une bonne moto. Mais nous savons que si Maverick conduit une M1 et qu'il se sent à l'aise, il peut être imbattable".