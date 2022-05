Jarvis voit Quartararo au niveau de Rossi, Márquez et Lorenzo

Fabio Quartararo s'est rapidement imposé parmi les leaders du MotoGP après un parcours en Championnat du monde pourtant chaotique. Présenté comme le nouveau Marc Márquez lorsqu'il a rejoint les rangs du Moto3 en 2015, le Français n'a pas brillé dans cette catégorie et il n'a décroché qu'un succès à l'échelon supérieur, le Moto2, ce qui lui a néanmoins ouvert les portes du MotoGP l'année suivante.

Accueilli dans la catégorie reine avec un certain scepticisme, Quartararo a vite fait taire les critiques grâce à quatre poles et trois podiums dans sa première saison, puis trois succès en 2020 et enfin un titre de Champion du monde l'an passé, après cinq nouvelles victoires. C'est en leader du championnat qu'il se présente au Grand Prix de France ce week-end, malgré un début de saison en dents de scie néanmoins marqué par un succès au Portugal.

Aux yeux de Lin Jarvis, Fabio Quartararo a prouvé au cours de ses trois premières saisons qu'il était de la trempe des meilleurs pilotes de l'ère MotoGP. "Il a certainement ce talent naturel incroyable propre aux champions", a déclaré le directeur général de Yamaha Motor Racing dans une interview exclusive accordée à Motorsport.com, après avoir été interrogé sur le niveau de Quartararo face à Jorge Lorenzo et Valentino Rossi, les deux précédents pilotes titrés avec la marque.

"Un véritable champion a toujours une étincelle ou une capacité en plus, et on peut le dire, qu'il s'agisse de Valentino, de Jorge Lorenzo, de Marc Márquez ou de Casey Stoner. On peut citer ces noms et Fabio en fait partie. Il est encore très jeune, il vient à peine de fêter ses 23 ans. Je pense qu'il a un très bel avenir."

Valentino Rossi et Fabio Quartararo

Fabio Quartararo est devenu l'un des rouages les plus précieux de la mécanique Yamaha, étant le seul pilote capable de porter la firme aux diapasons au sommet depuis l'an dernier. Jarvis est actuellement au cœur de discussions avec l'entourage d'El Diablo pour le convaincre de prolonger son contrat, malgré une moto qui n'a selon l'intéressé pas suffisamment évolué cette année, en particulier au niveau du moteur, faiblesse historique de la Yamaha.

L'Anglais reste convaincu que l'association pourra mener à de nouveaux titres mondiaux et il a affiché sa volonté de parvenir à un accord avec Quartararo avant le début de l'été : "Pour le moment, je pense que son style de pilotage – heureusement pour nous – est parfaitement adapté aux caractéristiques de la M1. Donc si nous lui donnons un meilleur package, plus fort, pour qu'il se batte à armes égales en ligne droite, au moins en termes de vitesse de pointe, je pense qu'il pourra décrocher plusieurs titres avec Yamaha."

"J'espère vraiment qu'il restera avec nous. Non seulement il a un talent et une vitesse incroyables, mais c'est quelqu'un de très sympa et un personnage vraiment positif pour le championnat, pour notre équipe et notre marque. Il offre un package complet."

Propos recueillis par Lewis Duncan