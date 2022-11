Jarvis était surpris par la "grosse avance" de Quartararo à mi-saison

Yamaha a disputé la saison 2022 avec un moteur très proche de celui utilisé l'an passé, la nouvelle version ayant été abandonnée cet hiver en raison d'inquiétudes quant à sa fiabilité. Fabio Quartararo a donc dû défendre ses chances sans le gain de puissance qu'il jugeait pourtant nécessaire à la fin d'un campagne 2021 qui l'avait certes vu décrocher le titre mondial, mais également souffrir dans les dernières manches de la saison.

Lin Jarvis, directeur général de Yamaha Motor Racing, abordait donc la saison 2022 très pessimiste. Les premières courses n'ont certes pas été simples pour Quartararo mais il a décroché trois succès dans la première moitié du championnat, pendant que Pecco Bagnaia enchaînait les déconvenues. Au soir du GP d'Allemagne, le Français avait 34 points d'avance sur son principal rival, alors Aleix Espargaró, et Bagnaia était relégué à 91 points. Jarvis était surpris de voir son pilote en position si favorable.

"Ce que nous n'attendions pas, c'est que Fabio soit en mesure d'avoir une si grosse avance dans la première moitié de la saison", a confié l'Anglais à Mororsport.com. "Nous savions qu'il avait un immense talent, et qu'il pouvait tirer tout le potentiel de la moto. Mais nous pensions que nous aurions plus de problèmes."

La suite de l'histoire est connue : Bagnaia a enfin réussi à enchaîner les succès alors que Quartararo a calé, ne décrochant que deux podiums en neuf courses. Durant cette période, Bagnaia a inscrit 177 points, soit 114 de plus que son rival, et a pris la tête du championnat à Phillip Island. Conscient des limites de la Yamaha cette année, Jarvis ne verrait pas un sacre de Bagnaia ce week-end comme un échec. "Je dirais que ça serait plus une opportunité manquée", a-t-il estimé.

Si le grand patron de la compétition chez Yamaha se montre si philosophe, c'est parce que ce renversement de situation n'est pas tant la conséquence d'une baisse de performance du côté de Quartararo mais plus de la montée en puissance de Ducati. La marque était à la peine avec son nouveau modèle en début d'année tandis que Bagnaia multipliait les erreurs, mais le tandem est devenu redoutable quand il a su corriger le tir. Pour Jarvis, la meilleure machine du plateau a tout simplement fini par prendre l'avantage.

"Ducati disposait déjà d'une moto très performante en 2021. Et avoir huit motos, cinq ou six pilotes rapides à chaque séance, cela génère beaucoup d'informations. La moto a une très bonne électronique, elle est très avancée sur le plan de l'aérodynamique et elle a un moteur très puissant. C'est la moto la plus équilibrée du plateau."