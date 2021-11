Un an sans victoire pour Joan Mir : "C'est difficile à digérer"

Joan Mir n'a remporté à ce jour qu'une victoire en MotoGP, obtenue le 8 novembre 2020 au Grand Prix d'Europe. Pour la première des deux courses à s'être alors tenues sur le circuit de Valence, le pilote Suzuki s'élançait de la cinquième place et il avait réussi à venir à bout de Pol Espargaró, sur KTM à l'époque, puis de son propre coéquipier Álex Rins pour aller s'imposer. C'était alors la récompense d'une saison durant laquelle le Majorquin s'était montré solide et régulier, élément clé pour qu'il prenne la maîtrise du championnat. Son couronnement serait fêté une semaine plus tard.

Il a fallu 29 courses à Joan Mir avant de remporter sa première victoire dans la catégorie reine. On pensait alors que ce serait un tournant et qu'il pourrait régulièrement rééditer ce succès une fois ce cap passé. Le fait est toutefois que cela fait un an qu'il n'est plus monté sur la plus haute marche du podium.

"C'est difficile pour moi, je ne vais pas vous mentir", a-t-il admis dans une interview exclusive accordée à l'édition espagnole de Motorsport.com. "J'exige beaucoup de moi-même. Vous ne me verrez pas toujours très heureux d'être sur le podium [sans être sur la première marche]. Je suis quelqu'un qui aime gagner et il m'en coûte beaucoup."

Deuxième du Grand Prix de l'Algarve, dimanche, Mir y a réédité son résultat du Grand Prix de Styrie, s'ajoutant à des troisièmes places obtenues au Portugal, en Italie, aux Pays-Bas et en Aragón cette saison. Six podiums en 17 courses cette année, alors que l'an dernier, il est monté sept fois sur la boîte en 14 Grands Prix. Désormais, il attend avec impatience de voir de quoi il sera capable le week-end prochain à Valence, qui fut le théâtre de cette première victoire il y a un an.

"L'année dernière, c'était ma deuxième année [en MotoGP]. Ça s'est mis à fonctionner, une victoire est arrivée en fin de saison et il aurait pu y en avoir plus. Mais on arrive à un stade où l'on se dit que c'est déjà ma troisième saison et qu'il faut progresser. Je suis dans ce processus. Cela fait peu de temps que je suis dans le Championnat du monde, je suis arrivé très vite en MotoGP, ce qui signifie que j'ai encore de la marge pour m'améliorer", a estimé le pilote espagnol.

Pour sa première année dans la catégorie reine, le meilleur résultat de Joan Mir avait été une cinquième place au Grand Prix d'Australie, l'avant-dernière course de la saison. "J'ai eu beaucoup de mal la première année, mais la réalité c'est que je n'étais dans le Championnat du monde que depuis quatre ans", a-t-il rappelé en prenant en compte les deux catégories précédentes, lui qui avait été titré dès sa deuxième année en Moto3.

"Maintenant, j'en suis à six ans. Je suis encore très nouveau et j'ai de la marge [de progression], mais on en est arrivés à cette année et ça n'a pas été du tout ce à quoi je m'attendais. Passer une année sans gagner, c'est difficile à digérer et je ne passe pas un bon moment", a admis Joan Mir.