Joan Mir espère combler le "petit avantage" de Yamaha en Aragón

La première journée du Grand Prix d'Aragón a été dominée par les pilotes Yamaha, auteurs d'un triplé dans chacune des deux séances disputées. Joan Mir, premier pilote non-Yamaha dans l'après-midi, au quatrième rang, reconnaît l'avantage du trio Maverick Viñales-Fabio Quartararo-Franco Morbidelli pour le moment, mais il espère revenir au contact.

"Sincèrement, ils sont très bons, tous les pilotes [Yamaha] ont un gros potentiel", a déclaré le pilote Suzuki. "Ils sont très rapides. Pour le moment, nous ne sommes pas très rapides, nous travaillons sur ça, mais pour le moment ils ont un petit avantage."

Un petit avantage que Mir espère être en mesure de gommer dans la suite du week-end : "Je pense que cela peut être une bonne piste pour nous. Je pense surtout qu'à partir de maintenant, toutes les pistes seront plutôt bonnes pour nous. Nous voyons que les Yamaha sont très bonnes dans ces conditions mais nous allons jouer notre carte et nous verrons où nous pourrons être bons en course."

Joan Mir a été gêné par deux pilotes Ducati

Pour briller dimanche, les pilotes devront bien exploiter les pneus, ce qui sera probablement plus facile que ce vendredi, puisque des températures plus élevées sont attendues pour la course. Joan Mir pense que la fraicheur a posé problème à tous les pilotes aujourd'hui, mais il se satisfait de son chrono, sachant que le trafic l'a empêché de montrer son véritable potentiel.

"Je me sens bien, j'ai l'impression que personne n'a des sensations incroyables à cause des températures de piste un peu difficiles, mais j'ai quand même pu être bon. J'ai été un peu gêné en pneus neufs, mais en tout cas, le chrono n'était pas mauvais. Donc je suis satisfait, cette journée a été positive."

Les faibles températures empêchaient de donner une véritable idée du pneu avant, mais le #36 a affiché un bon rythme dans son relais long : "Avec le premier train, nous avons roulé en tendre-tendre, pour voir mes sensations. J'ai pu rouler dans des 1'48 hauts ou des 1'49 bas, qui ne sont pas de mauvais temps dans ces conditions. Avec le deuxième train, je n'ai pas pu faire un bon tour. J'ai été très perturbé par des pilotes Ducati, et je n'ai pas fait le tour parfait. Mais le chrono est plutôt acceptable, donc je suis impatient d'être à demain."

Les importantes différences de température entre la matinée et l'après-midi ont compliqué le travail de comparaison des pneus aujourd'hui. Joan Mir estime qu'il est "possible" de choisir un pneu arrière tendre pour la course, mais il doit encore recueillir des données en Essais Libres 3, repoussés pour offrir de meilleures conditions aux pilotes. "Normalement il y a deux options, le medium ou le tendre à l'arrière", a précisé le pilote espagnol au site officiel du MotoGP. "Nous avons testé le tendre [cet après-midi], et le medium ce matin. C'est dur de comprendre [les pneus] parce que les températures étaient différentes. Nous allons continuer à travailler sur ça demain, et nous choisirons le pneu pour la course."