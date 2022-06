Joan Mir espère bientôt pouvoir annoncer son avenir

À l’issue de la course du Mugello, Joan Mir a déclaré espérer "bientôt" pouvoir annoncer de quoi sera fait son avenir. Il avait tenu les mêmes propos après le Grand Prix d’Espagne, mais la situation a radicalement changé depuis.

Deux Grands Prix ont passé en effet depuis que Suzuki a annoncé au lendemain de l'épreuve de Jerez son intention de quitter le MotoGP à la fin de la saison. Deux courses mouvementées pour l’équipe d'Hamamatsu, qui vient d’encaisser deux doubles abandons et qui, pour des raisons évidentes, semble peiner à retrouver son harmonie dans le travail.

Le Champion du monde 2020 a tenté de vite retomber sur ses pattes lorsque Shinichi Sahara et Livio Suppo l’ont informé de la décision surprise de la direction de Suzuki, rendant les négociations menées sur la prolongation de son contrat caduques. Rapidement, son manager s’est tourné vers une option B semblant pouvoir lui offrir la meilleure reconversion possible, celle du team Repsol Honda.

Et alors que cette union a peu à peu pris corps, le fait que Pol Espargaró se sente à présent écarté du développement du HRC confirme de toute évidence que son remplacement sera bientôt effectif. Au moment où Espargaró qualifiait de "fake news" les spéculations d’un journal italien sur un accord qui aurait déjà été passé entre Mir et Honda, le manager du Majorquin n’avait lui-même pas laissé beaucoup de place au doute, affirmant au Mans : "Si le HRC confirme Pol Espargaró, on est dans la merde."

"J’espère bientôt l’annoncer", a donc répété Joan Mir dimanche après la course du Mugello, qu’il a terminée dans les graviers, lorsqu’il a été interrogé sur son avenir. "J’espère pouvoir rapidement vous dire ce qu’il en est, car il est très important pour n’importe qui d’avoir un avenir assuré. Mais pour le moment, je ne peux pas en parler."

À l’approche du neuvième Grand Prix de la saison qui aura lieu cette semaine à Barcelone, le HRC a encore beaucoup d’éléments à clarifier pour 2023. Une nouvelle fois, le constructeur est privé de sa star, Marc Márquez, contraint de s’éloigner des pistes pour une quatrième opération sur son bras blessé il y a près de deux ans. Dans le même temps, les trois autres guidons du groupe ne sont pas officiellement attribués, ni la seconde place dans l’équipe Repsol Honda, ni celles du team LCR.

Alors que sa dernière saison avec Suzuki s’annonce "très longue" dans le contexte actuel, Joan Mir a admis que clarifier son avenir serait pour lui une source de motivation. "Oui, avoir un avenir sûr, c’est quelque chose qui motive. C’est toujours comme ça, et ce pour tout le monde, pas uniquement pour les pilotes", a-t-il souligné.

Son coéquipier, Álex Rins, semble quant à lui moins avancé dans ses tractations, mais des discussions sont ouvertes avec KTM. Le constructeur autrichien serait également lié à Jack Miller alors qu’il semble lui aussi prêt à revoir ses effectifs, au point d’avoir proposé à Miguel Oliveira de courir à nouveau pour le team Tech3.

Avec Germán Garcia Casanova