Hors du top 10 à cause de sa chute, Joan Mir ne s'affole pas

Une chute est venue troubler le début de week-end de Joan Mir au GP de Valence. Au cours de la deuxième séance d'essais du week-end, celui qui peut devenir Champion du monde dès ce week-end est tombé au virage 4, piégé par son pneu dur à l'avant, et sa seconde machine, moins bien préparée, ne lui a ensuite pas permis d'améliorer son chrono. Cette mésaventure le place hors du top 10 au cumul des deux séances, et le prive donc d'une entrée directe en Q2 pour le moment, mais le pilote espagnol dresse un bilan satisfaisant de ses essais.

"Dans l'ensemble, c'était une bonne journée, au niveau des sensations", a déclaré le pilote Suzuki. "J'ai chuté en EL2, en testant le dur à l'avant, c'était peut-être un peu à la limite avec cette température, et j'ai chuté. Le problème est que je n'avais pas les mêmes sensations avec la deuxième moto. Elle n'était pas totalement prête. Après, je n'ai pas pu améliorer mon temps avec le medium à l'arrière et un pneu usé à l'avant, mais en tous cas, je pense que j'ai une marge de progression. On sait quelle direction prendre, donc on verra demain."

Estimant qu'un meilleur temps était dans ses cordes "dans un scénario normal", Mir doit désormais compter sur la séance de samedi matin pour entrer dans le top 10 et obtenir son sésame pour la Q2 : "On verra si les conditions sont bonnes en EL3 et si on peut améliorer notre chrono. Je l'espère."

Malgré cette chute, Joan Mir a pu préparer la suite du week-end et notamment la séance de qualifications, qui devrait se dérouler dans des températures plus fraîches. Le leader du championnat pense que les deux séances d'essais prévues samedi lui permettront d'améliorer son rythme.

"Évidemment, je sais que nous ne sommes pas les plus rapides mais ce n'est que le vendredi, donc je pense que j'ai le potentiel pour progresser demain. On voulait essayer le medium et le dur à l'avant aujourd'hui. Dans des conditions normales, je n'aurais probablement pas testé [ces pneus] mais il semble qu'il fera plus frais demain, donc il fallait les tester. C'est un peu dur pour améliorer les temps, mais il fallait essayer. Demain, on a les EL4 et aussi les EL3 pour améliorer notre rythme, qui n'est pas si mauvais, mais on a une marge de progression."

"Le rythme en pneus medium est très bon. Ce n'est pas mauvais non plus avec le dur à l'avant, mais c'est un peu mieux avec le medium", a ajouté Mir. "Le problème est que, comme vous l'avez vu, je n'ai pas amélioré mon chrono avec le tendre. Je n'ai pas pu être bon avec la seconde moto."

Joan Mir pourrait tirer une certaine satisfaction de voir Fabio Quartararo, son plus proche rival pour le titre, distancé dans cette journée, mais il préfère ne pas se préoccuper des performances des autres pilotes. "Je regarde évidemment les résultats de mes rivaux", admet-il. "[Mais] je ne suis pas obsédé par ce qu'ils font. Je me concentre sur moi, sur le fait d'améliorer mes sensations, sur mon week-end. Mais j'ai toujours regardé les résultats de mes rivaux, c'est normal."

Mir craint cependant le bond en avant des pilotes Ducati, qui pourraient s'avérer redoutables en course : "C'est sûr qu'avoir les Ducati devant pose problème, parce qu'ils sont très rapides en ligne droite, mais ce n'est que le premier jour. C'est intéressant de voir les chronos des Ducati, de voir leur vitesse sur un tour. En rythme de course, il n'y a pas beaucoup de Ducati dans le coup. Dovizioso est le plus rapide, mais pour les autres ce n'est pas comme sur un tour, donc on verra."

Avec 12 pilotes en moins d'une demi-seconde dans les Essais Libres 2, Mir pense qu'il est difficile de désigner un favori. "Beaucoup de pilotes ont un bon rythme. J'ai vu Morbidelli très rapide, surtout en EL1, puis en EL2 il était un peu comme moi. Il a fait un bon travail, mais beaucoup de pilotes ont un rythme similaire. Il faut continuer à travailler, vous savez."