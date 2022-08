Joan Mir blessé à la cheville après sa chute

Joan Mir souffre du pied droit après avoir été victime d'une chute dès le début du Grand Prix d'Autriche, ce dimanche au Red Bull Ring.

Le pilote Suzuki est parti à la faute dans le virage 4 alors qu'il occupait la septième place après le coup d'envoi de la course, pour laquelle il s'était qualifié 12e. Victime d'un highside, il a décollé dans les airs avant de lourdement retomber dans le bac à gravier.

"J'ai pris un bon départ, j'ai pu gagner des places et me positionner dans le groupe de tête. Mais ensuite, j'ai perdu l'arrière à l'entrée du virage 4 et j'ai eu une très grosse chute", a-t-il expliqué.

D'après les informations fournies par Suzuki, de premiers examens réalisés au centre médical du circuit ont montré que le Champion du monde 2020 était touché au niveau de la cheville droite, immédiatement immobilisée avec une attelle.

"Je me sens chanceux, car cela aurait pu être bien pire, c'était effrayant", a souligné Joan Mir. "Les premiers examens de contrôle ont montré des fragments osseux et des fractures autour de mon talon. La fracture ne semble pas grande, mais les fragments pourraient être un problème. Demain, je réaliserai d'autres examens, notamment une IRM pour contrôler l'état du ligament. J'en saurai plus ensuite quant à la durée de ma récupération et je pourrai prévoir mon retour."

"Joan est malheureusement tombé, et cette fois ça a été une grosse chute. Compte tenu de la force de la chute, Joan se sent chanceux et nous sommes également vraiment heureux et reconnaissants de savoir que ses blessures ne sont pas plus graves", a commenté Livio Suppo, team manager. "Attendons de voir ce que montreront les examens dans les prochains jours. Nous lui souhaitons de rapidement se rétablir."

Il s'agit du sixième abandon du pilote Suzuki en l'espace de neuf courses. Lui qui occupait la quatrième place du championnat en quittant Austin, il est à présent 12e à 123 points du leader. Trois quatrièmes places constituent ses meilleurs résultats de la saison à ce stade.