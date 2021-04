Mir hors du top 10 et agacé : "On a complètement raté la stratégie"

Comme la semaine dernière, Joan Mir devra très probablement passer par la Q1 au Grand Prix de Doha. Alors que son équipier Álex Rins a assuré le huitième temps en EL2, le Champion du monde en titre n'a pris que la 13e place, sans avoir pu faire tous les tours prévus avec son dernier pneu tendre – préchauffé spécifiquement pour atteindre le meilleur niveau de performance dans son ultime relais – en raison d'une erreur dans la stratégie établie par Suzuki.

"Mes sensations sont bonnes mais on a complètement raté la stratégie quand on a pris des pneus qui n'avaient pas été préchauffés en EL2", explique Mir. "Je n'ai eu qu'un tour, je n'ai même pas [pu] en faire un deuxième. On a manqué de temps, donc on s'est manqué dans la stratégie. On n'a pas le package pour entrer facilement en Q2 donc s'il nous manque quelque chose, on est dehors. Il nous manque probablement moins d'un dixième pour y être et je suis certain que j'aurais pu améliorer mon chrono dans le deuxième tour, mais j'ai manqué de temps."

Mir a techniquement la possibilité d'obtenir sa qualification directe en Q2 avec un bon temps en EL3 mais les améliorations dans cette séance sont très peu probables en raison de la chaleur attendue, qui n'est pas favorable aux performances. Il craint maintenant de ne pas faire l'un des deux meilleurs temps de la Q2, ce qui le priverait d'un départ sur les quatre premières lignes de la grille.

"Sincèrement, si on n'a pas de grosse solution pour améliorer le tour rapide maintenant, on ne l'améliorera pas [ce samedi]. C'est certain. Je pense évidemment qu'on a une marge de progression parce que je n'ai pas pu faire un seul tour avec le bon pneu à la fin, parce qu'aucun n'avait été préchauffé. Donc c'est la marge que j'ai. Je ne sais pas ce que je pourrai faire avec le package [ce samedi]. Ce sera dur d'entrer en Q2 mais si on n'y est pas, il faudra prendre des risques dans le premier tour de la course."

Dans la dernière partie des EL2, Suzuki avait prévu de faire rentrer Joan Mir pour qu'il prenne ce pneu préchauffé et donc plus favorable à la performance, mais l'équipe n'a pas suivi le bon timing : "Ils m'ont fait rentrer parce qu'on devait prendre le bon pneu à la fin. On ne l'avait pas utilisé. On avait un tendre neuf, mais pas le bon. Ils m'ont fait passer au stand tard. C'est le problème."

"Il faut utiliser des pneus préchauffés lors des Grands Prix et les performances ne sont pas les mêmes qu'avec un pneu tout neuf", ajoute-t-il. "Tout le monde le sait et on attend d'utiliser le bon pour le dernier run. Et pour une raison ou une autre, ils m'ont fait repasser aux stands pour changer le pneu mais je n'avais pas le temps. Je ne peux pas contrôler le temps. Je les ai juste regardé faire. Nous n'avons pas choisi la meilleure stratégie dans l'équipe [...] et je ne suis pas content parce que c'est difficile, vraiment difficile, de faire de bons chronos avec le package qu'on a en ce moment. Chaque détail compte énormément."

Cette erreur survient alors que Suzuki est à la peine dans l'exercice des qualifications face aux Ducati et au Yamaha, redoutables sur le circuit de Losail : "Oui, je n'ai jamais eu autant de mal à faire un chrono", déplore Mir. "Plus j'essaie, plus c'est dur, et tout le monde améliore sa moto, les motos ont un très bon niveau et on doit améliorer la nôtre. Je ne suis pas content de cette journée."

Les GSX-RR sont en revanche très performantes en rythme de course, comme Mir et Rins l'ont prouvé en gagnant des places durant le GP du Qatar. Le #36 n'a pas pu vérifier si sa machine a conservé son efficacité ce week-end mais il garde l'espoir : "On n'a pas pu voir notre rythme de course, je suis confiant pour qu'on soit performant. Les EL1 sont de jour et c'est dur à dire. On n'a roulé qu'avec des pneus rodés et les chronos n'étaient pas mauvais, donc on n'a pas perdu de performance en rythme de course. Mais on n'a pas pu faire le chrono et c'est pour ça que je ne suis pas content."

