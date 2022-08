Honda officialise le recrutement de Joan Mir pour deux ans

Honda alignera un duo de Champions du monde en 2023 ! Joan Mir va en effet bel et bien remplacer Pol Espargaró aux côtés de Marc Márquez, un transfert désormais officiel après avoir été attendu depuis plusieurs mois, bien qu'il n'ait semblé faire aucun doute dès la décision de Suzuki de quitter le MotoGP.

Joan Mir, qui fêtera ses 25 ans cette semaine, n'a piloté que les motos bleues dans la catégorie reine. Arrivé en 2019 après seulement trois saisons dans les petites catégories, au cours desquelles il s'est systématiquement battu à l'avant et a remporté un premier titre (en Moto3 en 2017), il a décroché la couronne mondiale au cours de sa deuxième année parmi l'élite et se dirigeait vers une prolongation avant le désengagement de la firme de Hamamatsu.

Réticent à évoquer sa future destination ces dernières semaines, il est désormais fixé sur son avenir. Ce n'est pas tout à fait la première fois qu'il s'engage avec Honda puisqu'après avoir été sacré au guidon d'une machine de la marque à l'aile dorée en Moto3, il avait signé un pré-contrat avec elle en 2018, lors de son unique saison en Moto2, afin qu'elle s'arroge ses services en MotoGP pour 2019 à condition de s'aligner sur les offres que les autres constructeurs étaient susceptibles de lui faire. Honda avait finalement renoncé à activer son option, laissant Mir libre de rejoindre Suzuki avec le succès que l'on sait.

Le pilote majorquin connaît toutefois une année "sans" actuellement. Seulement 12e du championnat, il a cumulé les abandons (six), en particulier depuis que l'arrêt du programme MotoGP de Suzuki a été annoncé, après le Grand Prix d'Espagne, et s'est même blessé lors de la dernière course, en Autriche, au point d'être forfait cette semaine pour la manche de Misano. Alors que son unique victoire remonte au Grand Prix d'Europe 2020, juste avant son sacre, il n'a pas fait mieux que quatrième cette année, en Argentine et au Texas en début de saison.

Au sein de l'équipe Repsol Honda, il fera équipe avec son compatriote Marc Márquez, lui aussi en convalescence actuellement après une quatrième opération du bras. Tous deux seront alignés sur la même durée de contrat, puisque le HRC a confirmé que Joan Mir faisait son arrivée avec un accord de deux ans, couvrant donc les saisons 2023 et 2024. Le Majorquin prendra la succession de Pol Espargaró, qui après deux ans infructueux avec le HRC va renouer avec son ancien constructeur, KTM, par le biais du team Tech3 avec lequel il a fait ses débuts en MotoGP en 2014.

Son actuel coéquipier chez Suzuki, Álex Rins, ne sera pas bien loin puisque le Catalan va rejoindre le team LCR, structure satellite du HRC. Il y sera associé à un pilote japonais − ce que requiert la sponsorisation d'Idemitsu −, soit Takaaki Nakagami, déjà en poste actuellement, soit l'étoile montante Ai Ogura.